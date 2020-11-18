中国华晨集团主体和相关债项评级被下调至CCC

日前华晨集团、永城煤业等国企债券相继违约引发信用债市场动荡。中国评级公司--大公国际最新公告称，将华晨汽车集团主体信用等级自BB调整为CCC，评级展望维持负面；同时亦将相关债券“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为CCC。

根据路透社报道，大公国际在公告中指出，作出上述评级调整的原因，是华晨集团经营风险持续上升，持有的上市子公司股份质押或涉诉冻结比例很高，再融资能力大幅下降，存在失去对子公司控制权的风险。

大公国际还认为，华晨集团被债权人提请重整，重整申请受理情况及后续进展存在重大不确定性。综合来看，华晨集团经营风险进一步上升，债务偿还能力持续恶化。

截至该公告出具日，华晨集团未能清偿部分到期债务，其中“17华晨05”于10月23日到期的本金尚未偿还，且目前仍未有明确偿债安排，偿债不确定性很大。

刊登在中国债券信息网的公告显示，华晨集团已构成债务违约的金额合计65亿元人民币（13.32亿新元），逾期利息合计1.44亿元。因资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。

华晨集团周一表示，在辽宁省银行业协会组织下，相关债权银行已组成债委会，光大银行为主牵头行。债委会成员对华晨不抽贷，不断贷。未来华晨集团将通过加快资产处置，与债委会推进债务重组，多渠道筹措资金，但由于生产经营持续亏损，公司现金流仍然非常紧张。