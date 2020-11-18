中国实施全面两孩政策后 针对女性就业歧视加重

中国人口与发展研究中心主任贺丹近日在江西南昌举行的第三届人口发展战略研讨会上做主旨演讲时指出，“全面两孩”政策实施后，针对女性的就业歧视加重。

据《中国妇女报》报道，贺丹指出，女性发展面临社会劳动参与率下降，包括重返职场遭遇的年龄和职位的困境，以及就业歧视加重等问题，尤其是在女大学生和有子女女性的就业上，表现突出。

贺丹借助生育惩罚（母职惩罚）理论加以说明，即由“结婚、生育、照料”等母职身份相关的照料性活动导致的女性职业发展受挫。该理论认为，与非母亲或父亲相比，职场中的母亲在收入、主观认定能力和福利方面遭遇系统性歧视，此理论可以解释女性劳动参与率下降。关于生育惩罚则具体表现为工资惩罚和就业地位惩罚等。

贺丹公布的调查数据显示，在最近10年有过生育行为的女职工中，28.9%的女职工的工资待遇比生育前有所下降，16%下降一半以上。此外，2019年全国出生人口数为1465万，享受生育津贴待遇的职工只有420万，占28.7%，远低于中国城镇化水平。

针对这一现状，贺丹提出了减轻家庭养育负担，提供育儿公共服务；完善产休假制度，鼓励家庭育儿男性参与；加强家庭生育保障，维护女性生育期间合法权益以及促进就业平等，支持女性产后重返工作岗位等建议。

