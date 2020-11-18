港泛民三名前议员被捕 民进党谴责

香港泛民主派前立法会议员朱凯迪、陈志全以及许智峯今早被捕，据报与立法会审议《国歌条例草案》期间的“臭水事件”有关。台湾民进党对此表示强烈谴责和抗议。

据台湾《联合报》报道，民进党表示，原香港立法会议员朱凯迪、陈志全、许智峯遭香港警方国家安全处人员上门逮捕，此前港府更在中国全国人大常委会的决议下DQ（取消资格）四名立法会议员，“这是对立法权的全面侵害，以政治整肃来没收立法权”。

民进党指出，民意机关自律自主为议会民主的普世价值，民意代表的权利及议事程序不应该司法机关影响，有关议员行为应交由议会纪律自决。民进党指责港府恣意逮捕民主派议员的恶劣行径令人不齿“，也彻底违反最基本的民主原则。

民进党强调，中共和港府不断侵蚀香港自治与民主价值，是”极端愚蠢行为并令人深恶痛绝“。民进党呼吁中共与港府自我节制权力，落实对香港人民的承诺。

此前据香港媒体报道，香港立法会今年5月28日会议恢复二读辩论《国歌条例草案》时，许智峯曾掷出一袋腐烂植物抗议；6月4日的会议三读辩论《国歌条例草案》期间，陈志全和朱凯迪一度手持纸牌及不明液体冲向主席台。保安员拦阻二人时，朱凯迪向前泼出液体，陈志全所持的液体则被打翻，议事厅随即传出恶臭。

随后，立法会代主席李慧琼驱逐两人并报警。最终，《国歌条例草案》在混乱中三读通过。