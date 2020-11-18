中国学者：渐进式延迟退休或在两三年内实施

中国日前在关于“十四五”规划和2035年远景目标的建议中提出，实施渐进式延迟法定退休年龄。中国学者认为，这意味着有可能加快落地，或许就在两三年之内实施。

根据《21世纪经济报道》报道，武汉科技大学教授董登新接受采访时表示，这一表态有双重含义。此前中国提出要研究延迟退休的方案，目前已经不再是“研究”，而是要“实施”，这意味着有可能加快落地，或许就在两三年之内。此外，不是一步到位实施延迟退休，而是分步骤推进，有可能分两步走或者三步走。

清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥则说，“在‘十四五’期间，有一个非常严峻的‘窗口期’，也就是1963年的婴儿潮，他们马上就要满60岁了，这就会导致中国养老保险中缴费人群迅速减少，领取人迅速增加，因此这件事在‘十四五’期间必须要提上日程。”

杨燕绥建议，延迟退休方案的设计可采取“早减晚增”的模式，也就是在标准年龄之外，规定一个可以领取养老金的最低年龄。由于提前退休领取养老金，领取时间相对更长，因此他们的养老金可根据标准进行一定比例的打折领取。相反，和标准年龄相比更晚退休的人，领取标准可以按比例提升。

中国在2013年11月就发布了相关文件，提出建立更加公平可持续的社会保障制度，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。

今年11月发布的上述《建议》明确提出，实现基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄。

根据中国现行退休体制，现行法定退休年龄是男性60周岁，女干部55周岁，女工人50周岁。分析普遍认为，在中国老龄化快速发展的背景下，中国现行退休体制必然要进行调整。

杨燕绥说，延迟退休背后的含义其实是领养老金年龄的推迟。中国选取了与之GDP水平差不多的国家，计算了一个平均值，老年人平均领取养老金的时间大概在13年，而且可能会随着寿命延长继续增长。所以，其实这是一个动态的算术题，但是中国的退休制度从上世纪50年代至今都没有改变。

北京大学社会学系教授陆杰华受访时表示，规划《建议》的最新表态，意味着之前主要进行研究，现在研究的结果正逐步浮现，同时也意味着不会一刀切规定延迟退休的年龄。未来延迟退休会逐步进行调整，以适应中国的人口年龄结构以及不断加深的老龄化新格局。

报道发现，几乎所有专家都认为，不一定非要强制某一年龄才能退休，但在养老金的领取上可以“早减晚增”，也就是早退休的人领取比例低一些，晚退休可以增加一部分比例的养老金领取。

杨燕绥指出，退休的年龄不必太固定，因为每个人的身体状态和职业环境是不一样的，除了公务员必须按时退休之外，企业尤其是民营企业，其实没有严格的退休年龄规定。

陆杰华也表示，延迟退休有可能针对不同工种、企业和行业逐步进行调整。他认为，延迟退休需要考虑如何从制度上对更晚退休的人员进行鼓励和激励，也就是有一定的制度倾斜。比如，在养老、医疗，包括公积金和收入上，一些延迟退休的人员是否可以得到更多的获益。

而除了养老金的弹性领取之外，杨燕绥认为，全社会都需要配合老龄化社会的现状，营造可以延迟退休的环境。

“目前，随着人口老龄化，人均GDP增长，还有互联网的出现，其实很多传统工作岗位已经消失了，同时新创造出了很多工作岗位，这些岗位很多是只有年轻人合适的，比如一些智能化操作的岗位。与此同时，还有一些岗位，比如需要面对面服务的，如养老服务业，目前有很大的人员缺口，这需要国家加强职业培训和宣传，做好大量人员转岗就业的服务。”

杨燕绥认为，也要提倡企业改变运营文化与理念，个人、企业乃至政府需要改变对人力资源管理的认识，迎接目前的健康长寿时代。

董登新也认为，就业岗位不是靠老员工退让出来的，现在新产业、新技术、新业态、新模式层出不穷，行业不断被细分，新就业岗位正在不断被创造出来。此外，有一些新兴职业就需要年轻人。

