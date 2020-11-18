台国防部：美国五项新军售均为台无法自制且具战备急迫

美国今年宣布售台岸置鱼叉飞弹等五项精准打击武器，台湾国防部表示，其中“远程精准火力打击系统”等五案均为台湾目前无法自制、有助快速提升战力、符合防卫作战需求的武器系统或精准弹药，均具有战备的急迫性，军购案的执行不会对三军与台湾中科院形成预算排挤效应。

根据联合新闻网报道，台湾立法院财政委员明天将邀请国防部与行政主计、经济部、财政部等各单位，针对“最近三年军购预算（含特别预算）、决算（含特别预算）编列、执行情形，以及对三军、台湾中山科学研究院可能产生的排挤影响”进行专案报告。台湾国防部书面报告送抵立法院，由国防部战略规划司建军处长黄文启进行说明。

黄文启的报告指出，近年大陆军队各项针对性演训及对台军事扩张力度增强，且频密派遣军机于台湾西南空域侵扰，区域安全情势已较以往更为严峻。而台湾军队为台湾安全的守护者，秉持“不怯敌、不挑衅”的坚定立场，面对敌情威胁及近期区域情势，除运用联合情监侦系统，严密监控当面敌情及增加海、空战备侦巡兵力应处外，更积极强化战备整备及培蓄精实战力，以确保台湾安全及区域和平稳定。

黄文启表示，今年美方宣布同意供售的武器装备项目，都已先期纳入“五年兵力整建计划”并签奉核定后，对美递交“发价书需求信函”争取供售。其中“远程精准火力打击系统”等五案均为台湾目前无法自制、有助快速提升战力、符合防卫作战需求的武器系统或精准弹药，所有项目均为台湾已向美国争取多年未获供售者，对强化整体防卫战力与台湾安全，可发挥重大效益。

黄文启表示，其中“远程精准火力系统”及 “F-16型机侦照荚舱”于去年完成建案作业程序，今年起编列预算；“鱼叉飞弹海岸防卫系统”于今年完成建案作业程序，明年起编列预算； 另“F-16型机精准防御武器（AGM-84H/K飞弹）”、“MQ-9B海上卫士型无人机”已于去年纳入兵力整建计画，规划于明年完成建案程序，2022年起编列预算执行。

黄文启指出，通盘检视美方今年所供售的武器及精准弹药，均具有战备的急迫性，也是台湾军队已纳入建案列为优先筹获的项目 ，且各案向美方提出前均已先行检讨国防财力获赋状况。因此，上述军购案的执行不会对三军与中科院形成预算排挤效应。