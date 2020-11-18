 九成日本人对中国印象不好  说好的风月同天呢？

日本人对中国人的印象如何？

日本民间非营利团体“言论NPO”和中国国际出版集团昨天公布的联合民调结果显示，对中国印象“不好”的日本人较去年上升五个百分点至89.7%，印证了对华感情的恶化。在即将结束的这一年里，到底发生了什么导致此结果？

“言论NPO”去年的分析认为，日本人对中国影响不好的其中一个原因，是中美在贸易问题上的持续摩擦，导致世界经济面临分化。

去年9月，日本的电视新闻近乎每天都在报道中美贸易纷争的消息。许多日本人对此所造成的不确定性感到焦虑，也有日本民众担心，与日本政治系统截然不同的中国，在世界舞台上成为能与美国决一雌雄的庞然大物。

另一方面，虽然日本政府去年努力与中国强化双边关系，增进两国政府与领导的交流，日本政府并没有向日本人解释这些努力背后的目的与动机。这导致一些日本受访者认为，北京与东京仍然未建立相互的“政治信心”（political confidence）。

事实上，这两个问题在今年并未得到解决。中美之间的摩擦在今年甚至愈演愈烈，而中日的政治关系因为香港人权问题、冠病疫情等恶化。因此可以推断，去年因为这些原因而对中国人印象不好的民众，在今年的调查中有增无减。

“言论NPO”今年的分析指出，日本人对于中国在东海、南中国海等地采取强硬的行动感到不安。中国军方今年确实在该区域加大了武装威慑力，诸多军事演习让紧张氛围升级。

11月7日，中国海警局船只被指在有主权争议的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近航行，并试图接近正在作业的日本渔船。（互联网）

此外，在中日有主权争议的钓鱼岛附近，今年也不平静。就在本月7日，中国海警局船只被指在有主权争议的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近航行，并试图接近正在作业的日本渔船。日本海上保安部称，当局部署巡逻船确保渔船的安全，并称两艘中国海警船当中，其中一艘搭载类似机关炮的装备。

日本当局称，中国公务船年已经是第26次驶入钓鱼岛附近海域。

另一方面，日本政府对北京今年实施的《香港国安法》再三表达关切，并推动七国集团G7在6月中旬发表声明，促请中国停止立法，以及日本执政大党自民党近期通过决议，谴责《香港国安法》，并要求政府取消习近平访日安排，这些多少加大了日本民众对华的负面印象。

全球今年陷入冠病疫情的笼罩中，日本政府今年给予中国许多援助。今年初，日本寄给中国的抗疫物资上印有“风月同天”等诗词，一度感动不少中国网民。

今年初，日本寄给中国的抗疫物资上印有“风月同天”等诗词，一度感动不少中国网民。（互联网）

不过，安倍政府今年5月在世界卫生组织大会上同澳大利亚、英国等国一道，表示支持对疫情起源与传播展开独立调查。北京曾多次对冠病起源调查表示抗拒，日本此举显然不受中国欢迎。

日本的普罗大众与企业受到疫情冲击，或也会影响他们对中国的看法。从现实面看，从中国武汉传开的冠病病毒肆虐日本，不只影响经济和日常生活，还导致东京2020奥运会被迫延后，这相信是日本民众对中国印象更差的原因之一。

从中国武汉传开的冠病病毒肆虐日本，不只影响经济和日常生活，还导致东京2020奥运会被迫延后。（共同社）

冠病如今已导致12万日本人感染，近2000人丧命，中国的疫情目前已基本缓和，日本近日却每天仍然有上千人感染。东京奥运会因疫情被迫推迟一年举行，倘若日本疫情无法及时缓和，甚至恶化，明年是否能如期举办奥运会还是未知数。

据英国广播公司此前报道，日本此前筹办东京奥运会花费了至少约118亿美元（158亿新元），奥运会延期将给赞助商、旅游业、城市规划、东京奥运会历史遗产以及日本本土企业带来巨大的影响。