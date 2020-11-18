中国外交部：疫情冲击下“一带一路”合作仍韧性十足

中国外交部发言人赵立坚今天表示，尽管面临冠病疫情冲击，共建“一带一路”合作仍呈现出十足韧性。中国已与138个国家，31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，各方面工作取得积极进展。

赵立坚在今天举行的外交部例行记者会上就记者有关“一带一路”提问回应说，中国今年前三季度与沿线国家贸易进出口总额达到9600多亿美元（约12872亿新元），增速比全国整体水平高0.8个百分点；对沿线国家非金融类直接投资达130亿美元，同比增长30%, 高出全国整体增速32个百分点。

赵立坚还说，“一带一路”的重大项目进展顺利，其中中老铁路全线隧道实现贯通，中泰铁路一期线上工程合同达成一致，雅万高铁建设实现节点目标，匈塞铁路匈牙利段项目主承包合同生效，巴基斯坦拉合尔橙线项目运营通车。

赵立坚还提到，截至11月5日，今年中欧班列开行达一万多列，已超去年全年开行量，可谓逆势增长。同时，中国自疫情发生以来已向150多个国家和国际组织提供280多批紧急抗疫物资援助。

赵立坚最后强调，中方将继续同合作伙伴一道，秉持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的原则，推动“一带一路”国际合作，为各国人民带来实实在在的好处。