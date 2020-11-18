中国外交部：五条技术线布局研发冠病疫苗

中国外交部发言人赵立坚就中国疫苗研发情况介绍说，中国布局了五条技术路线为疫苗开展研发合作，同时也有五支疫苗正在阿联酋、巴西等多国开展三期临床试验。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天举行的外交部例行记者会上就有关疫苗的提问回应说，中国政府自疫情发生以来第一时间布局了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五条技术路线，规范有序开展研发合作。

同时，中国已有五支疫苗正在阿联酋、巴西、巴基斯坦、秘鲁等多国开展三期临床试验，另有多支疫苗正在加紧推进一期二期临床试验。

提到疫苗国际合作时，赵立坚指出，中国政府和企业一直积极通过双多边渠道参与国际疫苗合作。除了同有关国家合作开展疫苗研发以外，中方也同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟等国际组织保持密切沟通与合作，加入了世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”的倡议和“团结计划”国际多中心临床试验。

此外，中国还加入了“新冠疫苗实施计划”，以促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家支持“实施计划”。

赵立坚表示，中方期待中国疫苗研发完成后，能够尽早被纳入实施计划采购清单，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出自己的贡献。