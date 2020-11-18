四川中学生向来访车辆鞠躬 校方称是为响应国家相关政策

针对“乐至中学学生校门口向来访车辆鞠躬问好”一事，涉事的四川省资阳市乐至县乐至中学学生工作部政教处主任今天上午回应称，学生在门口向来访车辆打招呼是校园社会实践活动里的一项，是为了响应国家将劳动教育纳入中小学教学全过程的相关政策。

根据澎湃新闻报道，有网传视频显示，乐至中学校门口有两排身穿校服的学生鞠躬迎接车辆入校，同时喊“老师好”，引起网民关注。

上述政教处刘主任表示，这项活动于中国国庆之后在全校范围内开展，活动还包括就餐秩序维护、文明劝导等多个项目。不过他也说，学校只是要求学生向来访的老师、家长及所有外来者打招呼，没有要求学生鞠躬，“有些学生是直接问好，有些学生（自己）要鞠躬，学校没有硬性规定”。

针对此事，乐至县教育和体育局今天也发布情况说明称，近日，网传“乐至中学学生校门口鞠躬问好”视频，县教体局高度重视。

《情况说明》称，为了提高学生自主管理意识、锻炼实践能力、培育良好品行，今年10月9日以来，乐至中学开展了以感恩教育、传统美德教育等为主要内容的校园社会实践活动，涉及食堂、宿舍、校门等多个点位。

《情况说明》解释说，其中，校门点位侧重为问候师生及来访者，在活动中，有学生自愿鞠躬问好、有学生语言表达问好，各小组表达问候方式不同。针对网友的疑问，县教体局已督促学校优化活动方案，规范教育行为。