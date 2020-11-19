美议员吁与台湾签FTA邀蔡英文访美

美国应多方面深化与台湾关系，包含洽签自由贸易协定（FTA）、建立政府高层常态性往来、邀台湾总统蔡英文访问华盛顿，并持续支持台湾自我防卫等。

综合美国之音、中央社报道，美国共和党籍参议员图米，周三（18日）在华盛顿保守智库传统基金会“挑战时期下的美台伙伴关系”视讯研讨会中，发表上述讲话。台湾陆委会主任委员陈明通也以视讯方式出席并致词。

杜美表示，目前时代最艰巨的挑战，就是有两大阵营积极在世界各地争夺影响力与盟友，一边是自由民主政府与法治，一边则是威权政府、言论审查、否定人权及贪腐等。“我们都知道美国属哪一边，而中国共产党不幸地是在另外一边。”

他说：“台湾无疑身处这场竞争最前线。台湾拥有以民主市场为机制的经济与自由社会，但门外就住着致力摧毁这些原则价值的中共，这就是为什么深化对台湾的支持对美国来说如此重要。”

杜美举例，美国能增强对台外交支持，例如对排除台湾的国际组织做出反击，也可以建立政府高层间常态性往来，美国卫生部长阿扎尔8月访台就是个很好的范例，华盛顿也应正式邀请蔡英文来访。

此外，杜美指出，美国应进一步推动美台经济关系，特別是贸易方面。他说，他本周将于参议院提出决议案，支持美台洽签FTA，未来也将督促新政府朝与台湾签署FTA的方向前进。

陈明通则在会中表示，今年以来中国大陆不断加大对台湾的军事压力、侵扰台湾空域，严重破坏台海现状及两岸长期相互克制的和平默契，意图制造台湾恐惧的心理压，强迫台湾在无立足空间的政治框架下妥协。

他认为，这种做法与大陆领导人近期强调大陆永不称霸、不扩张、爱和平等希望消弭外界疑虑的立场充满矛盾。

陈明通说，蔡英文已重申，维持两岸关系稳定是双方共同责任，当前两岸关系持续恶化的症结在于大陆当局片面设定两岸互动政治前提。对此，他呼吁北京当局“放弃强加于人的框架，发挥弹性、智慧与创意”，与台湾展开有意义对话，以减少误判及误解。

他说，台海和平与地区繁荣紧密相连，台湾将持续深化与美国的关系并加强与国际合作，以尽到台湾在亚太安全战略下作为一个地区负责任的厉害相关者的角色。