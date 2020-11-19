美共和党人士吁加强与欧洲合作对付中国

美国总统特朗普即将于两个月后卸任之际，参议院一关键委员会的共和党领导人周三（18日）发布一份报告，呼吁美国与欧洲盟友密切合作因应中国带来的威胁。

特朗普任内对中国采取强硬态度，但往往采取单方面行动，同时冒犯了欧洲与亚洲的盟友，指控他们国防事务不出钱出力，还恫吓他们要追随美国政策。特朗普在11月3日总统大选中败给了民主党籍的拜登。

将于1月20日接任美国总统的拜登已经表示，需要重振美国与盟友间的关系，作为应对中国的核心力量。

据路透社报道，参议院外交关系委员会主席James Risch在推出这份共和党版报告时表示，美国“必须准备好与我们信任的盟友及伙伴合作，以应对越来越有对抗性的中国”。

他认为，这一对外政策是这个时代最重要的问题，并指责北京方面企图“破坏全球各个地区的繁荣、安全和良好治理”。

报告称，西方民主国家已经开始认识到中国的威胁，但需要采取更多行动防范虚假信息，提高应对中国的能力，并保护联合国等机构免受中国日益扩大的影响。

报告称，“无论欧美，都不可能单独应对中国的挑战。唯一的取胜之道是团结起来”。

此外，Axios新闻网站在周二（17日）报道，美国国务院将发布有关中国的政策蓝图，呼吁加强美国的联盟体系，改革国际组织或创设新组织，以促进民主、人权和法治。国务院目前仍由特朗普关键助手--国务卿蓬佩奥把持。