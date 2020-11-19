华为中国籍前主管在波兰被控从事间谍活动

波兰政府昨天表示，该国一名前情报员和一名在电信公司工作的中国公民已被控为中国从事间谍活动。

根据路透社报道，中国电信巨头华为（Huawei）在波兰的主管王伟晶（Weijing W.）和一名波兰前情报员皮奥特（Piotr D.）去年受到相关指控，后者也因间谍罪遭到华沙政府的调查。

波兰情报部门发言人在给官方通讯社PAP的声明指出，上述二人都从事间谍活动，损害了波兰的利益，并于前天向华沙地方法院提交了控告二人的起诉书。

王伟晶的律师表示，他和他的当事人都没有看到所有证据，他们所看到的一切并没有提供任何起诉的根据。皮奥特的律师并未回应评论请求。华为则拒绝置评。

波兰安全人员去年逮捕王伟晶几天后，华为宣布终止与王伟晶的雇佣关係，并强调他“被指控的行为与公司无关”，并称此事令公司“名誉受损”。

皮奥特曾是波兰国内安全部门的一名特工。他还于从2012年到2015年在军事科技大学(Military University of Technology)参与了一个保护光纤网络免受入侵者窃取机密信息的项目。

美国官员向盟友施压，要求将中国排除在5G网络之外，称这些设备可能被用于间谍活动。华为否认了这些指控。

华盛顿和华沙在去年签署了一项联合声明，称应严格评估5G网络设备供应商，以应对外国政府的控制。