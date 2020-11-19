加拿大反对派促政府禁用华为5G技术 称中国是个威胁

加拿大反对派阵营昨天（18日）在国会上呼吁总理特鲁多的政府对中国采取强硬措施，包括正式禁止科技巨头华为的第五代移动通信技术（5G）在该国使用。

据路透社报道，这项不具约束力的动议认为，中国对加拿大的利益和价值观构成威胁，并敦促加拿大政府起草一项计划，以“打击中国在加拿大不断扩大的海外行动”。这项动议由保守党提出，并在反对派阵营的支持下，以179张支持票、146张反对票，在国会上通过。

这项动议要求加拿大政府30天内正式禁止华为5G技术，并提出计划，应对中国旨在恐吓居住在加中国国民的行动。

保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）说：“我们呼吁（执政党）自由党政府拿出自信和勇气，在华为参与加拿大5G网络课题上做出决定。”

中加两国关系在华为首席财务官孟晚舟前年12月在加拿大被捕后陷入谷底。身为“五眼联盟”成员国之一的加拿大尚未对是否允许使用华为5G科技做出决定，但联盟的其他成员美国、英国、澳大利亚和新西兰已采取措行动禁用华为。特鲁多强调，他的政府正在等待加拿大情报机构提出的建议。

华为加拿大分公司副总裁维尔什（Alykhan Velshi）在声明中说：“华为一直支持，并将继续支持政府对潜在5G提供商的循证审查。”维尔什也说，公司“从未收到”加拿大有关安全漏洞的投诉。

加拿大法院也就孟晚舟引渡案进行听证会。孟晚舟的代表律师昨天在庭上盘问加拿大边境事务官员，以了解边境单位在孟晚舟被捕前，与美国和加拿大当局之间的沟通内容。

孟晚舟案将在明年4月结束，但控辩双方都有可能对法官的裁决提出上诉，意味着案件有可能会拖上数年之久。

另一方面，加拿大昨天首次将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜的国家资助项目，认定为主要网络犯罪威胁，并称担心外国势力有可能试图破坏电力供应。中国和俄罗斯一再否认试图闯入其他国家的关键基础设施。

加拿大通信安全局（CSE）网络安全主管并未直接解释为何点名这四个国家，但他告诉记者：“我们注意到很长时间以来中国的行为都不符合我们的期望。”