《中时》刊一整版批蔡英文等关闭中天

台湾的国家通讯传播委员会（NCC）昨天以中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天新闻台执照换发申请。这是NCC成立以来首次不准新闻台换照。

对此，与中天新闻台隶属同一个集团的《中国时报》，今天以一整个版面控诉NCC不公，并称“这是台湾新闻史上最黑暗的一天，可耻，历史会记住你们”。

该报还点名了台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌，以及七名NCC委员，批评他们粗暴地决定关掉中天新闻台，“这是台湾民主化、开放报禁、开放卫星频道以来，政府当局最丑陋、最可耻的政治裁定”！

同时，《中国时报》也在同一篇版面中，列举了14名力挺中天的政治人物，包括前总统马英九、台北市长柯文哲等。名单中也出现前总统陈水扁、前台南县长苏焕智等绿营人士。其中，陈水扁写道：“这是新闻自由的重大争议。”

对于驳回中天换照的原因，NCC主任委员陈耀祥昨天在记者会上说，主因是内控与自律机制失灵，且中天虽然做出改善承诺，但不足以有效说明如何排除大股东蔡衍明不当干预的问题，该落实的附款也没有如实执行，考量过去违规状况，认为更难落实未来营运计划。

陈耀祥也指出，已经给过中天机会，中天2014年时因违规纪录多，有条件换照。而且2014年到2017年间中天表现正常，没有任何裁处纪录，2018年评鉴后，中天新闻台便累积大量违规，显见事在人为，外部介入新闻台的制播，才是真正大问题。