大陆官媒接连狠批苏贞昌 称其“恶贯满盈”“难逃历史审判”

中国大陆官媒今天接连发表文章点名批评台湾行政院长苏贞昌，《人民日报海外版》形容其“恶贯满盈”并警告称“难逃历史审判”，《环球时报》则指责苏贞昌是“改善两岸关系的绊脚石”。

《人民日报海外版》的文章细数苏贞昌近期诸多行为，指出其自冠病发生以来“以疫谋独”，故意使用“武汉肺炎”称呼，造谣大陆“隐瞒疫情”“卡关滞鄂台胞”，借制造谎言来煽动歧视和仇恨，借疫情升高两岸对立，恶化两岸关系气氛，并严禁台湾口罩出口，“隔岸观火，用心险恶”，并一再阻挠上千名滞鄂台胞回家，也对陆生设限致使其返校报到遥遥无期，“可见其人性泯灭、道德沦丧”。

文章还指出，苏贞昌全面配合美国将疫情甩锅大陆的策略，不断挑衅大陆。在大陆纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际，苏贞昌却称“不要用战争来威胁台湾人民”，颠倒黑白混淆视听，恐吓台湾民众。

文章警告，“台独”分裂势力，不要低估14亿中国人民维护国家主权和领土完整的坚强意志和坚定决心。制定“台独”顽固分子清单，正是明确宣示，其头顶上的达摩克利斯之剑已经高悬，恣意作恶必将自食苦果。

《环球时报》的文章则“起底”苏贞昌，指其“爷爷是汉奸”，而苏贞昌本人自1981年投入台湾政坛以来，就一直扮演改善两岸关系“绊脚石”的角色。该文章引用台湾媒体《中国时报》的报道称，今年1月岛内“大选”尘埃落定后，苏贞昌利用疫情把整个台湾社会绑上了“反中”的战车。包括10月出炉的修宪案中，现行“中华民国宪法”增修条文明定“为因应国家统一前之需要”，以苏贞昌为代表的绿营则打算修正为“为因应国家发展之需要”，即删除了“国家统一”字眼。

另外，针对欧阳娜娜等台湾艺人应大陆电视台邀请，在10月1日中国国庆特别节目中演唱《我的祖国》等歌曲一事，苏贞昌恫吓道，“有些人享受我们的自由民主，享受健保资源，身为公众人物还跑到对岸去唱不适当的歌”。而针对昨天台湾中天电视台换照被否决，文章更指出其幕后主使正是苏贞昌。

文章重申了大陆国台办今年针对苏贞昌的“台独”行径发出的警告，称如果一意孤行，继续挑衅、制造两岸对立，严重破坏两岸关系，最终只会把广大台湾同胞推向危险境地。文章再次引述《中国时报》的社论，表示应该“拆掉苏贞昌这颗炸弹”。

