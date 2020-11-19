民调：德国人看中国 疑虑多多

一项在欧洲十多个国家进行的问卷调查显示，中国在欧洲民众眼中的形象欠佳，而德国人对中国也普遍存在较大的疑虑。

据德国之声报道，多国学者今年9月对欧洲13个国家的民众进行的问卷调查显示，德国受访者对中国整体评价不高，在一个从0到100点（最高分）的打分系统中，中国得到35.4分，明显低于英国（51.6）、法国（61.6）等欧洲邻国，同时也低于日本（55分）等亚洲民主社会。德国人对美国的评价（39.2分）则略高于对中国。

超过46%的德国受访者表示，他们对中国的看法在最近三年中变得更负面，对中国印象有所改善的仅有13%。62.5%的人对中国存在不信任感，仅次于对俄罗斯（60.1%）。对美国感到不信任的比例也有54%。

尽管如此，多数受访者还是希望德国和欧洲在气候保护等全球性问题上与中国合作。近30%的人期待欧盟制定出一套中国战略，而德国应在其中扮演领导角色。

同时，德国人也未忽视中国的经济意义。61.4%的受访者认为中国对德国的经济发展十分重要，地位仅次于欧盟国家（74.4%）。

这项问卷在欧洲13个国家进行，包括英、法、德、俄罗斯、意大利、西班牙、波兰、拉脱维亚、瑞典、塞尔维亚、捷克、斯洛伐克。主题是《冠病时期欧洲人对中国的看法》。问题涉及方面包括公众对中国的看法、中国（与其它大国相比）在国际舞台上的地位以及冠病危机中的作为（与问卷参与国家相比）。

参与问卷的13个国家中，有10个国家的民众对中国的负面观感明显占主导，尤其在西欧和北欧国家。德、法、英国和捷克民众对中国的看法尤为负面，拉脱维亚、俄罗斯（将近60%）和塞尔维亚民众的看法则最积极。

涉及到本国与中国的交往，只有贸易一项在除英国、法国外的其它国家受到大部分民众的积极评价。受到最负面评价的是中国对全球环境和其它国家民主的影响，在13个国家中无一例外得到显著差评。

报道指出，所有国家中，仅有少数受访者认为中国的国际形象在冠病期间得到改善。即便在塞尔维亚，持此看法的人也仅有30%，俄罗斯为16%。但被问到本国分别从欧盟、俄罗斯和中国获得的抗疫援助，很大一部分受访者认为中国提供了援助，只有瑞典除外。意大利和捷克民众对中国防疫支援的认可度最高。