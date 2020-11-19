澳总理谈中国对澳不满事项：在国安和主权方面不会妥协

澳大利亚媒体声称中国警告澳洲不要以中国为敌，但澳洲总理莫里森（Scott Morrison）誓言，他在澳洲国家安全和主权方面不会妥协。

据彭博社报道，莫里森今天（19日）在接受澳洲第九电视网的访问时说：“我们将始终根据国家利益，制定自己的法律和规则，不会应其他国家的要求办事，无论是美国、中国还是其他国家。”

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

澳洲《悉尼先驱晨报》昨天（18日）报道，有中国官员披露，中国对澳洲就部分中国人员和企业采取行动感到不满，并警告若澳洲将中国视为敌人，中国也将以澳洲为敌。

报道称，中国驻澳大使馆向《悉尼先驱晨报》在内的三家澳洲媒体发送文件，列出14个中国对澳不满的事项，包括澳洲政府企图破坏南部维多利亚州的“一带一路”协议，以及就澳洲独立媒体对中国的“不友好或敌对”报道谴责堪培拉。

莫里森说，他已经看到了“来自中国大使馆的非官方文件”，并强调澳洲的价值观、民主和主权“不得交换”。

莫里森早前前往日本，同日本首相菅义伟会晤，借此希望与“理念相同”的民主体建立联盟，以应对北京在亚太地区日益增长的影响力。

两人同意出台法律框架，允许澳日军方留在彼此的国家进行联合演习，也发表联合声明，批评中国政策，包括“强烈反对任何强制性或单方面的行动，以试图改变现状，从而加剧区域紧张局势。”

中国外交部昨天在例行记者会上说，中国对于澳日两国在联合声明中就南中国海和东海课题上指控中国，表示强烈不满和坚决反对，并批评两国“公然干涉”香港事务和中国内政。

外交部发言人赵立坚前天被问及，中国近期针对自澳进口的多种商品采取一系列限制措施，澳贸易部长伯明翰对此认为，是否坐到谈判桌前进行对话，球在中国一边，部分澳媒也称澳不应放弃自身的国家利益和价值观，中国对此有何评论。

赵立坚回答：“澳大利亚国内一些人固守冷战思维和意识形态偏见，更多地视中国发展为威胁，并随之采取了一系列涉华错误言行，这是导致中澳关系急剧下滑并陷入困难局面的根本原因。”

他举例称，澳洲屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上“采取错误言行”，澳洲一些人在无证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞干预、渗透。此外，澳大利亚就冠病疫情问题大搞政治操弄，推动独立国际审议，严重干扰国际疫情防控合作。

赵立坚强调，造成这一局面的责任完全不在中国，澳方应当在疫情课题上予以正视，认真反思，而不是倒打一耙、甩锅推责。