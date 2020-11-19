地方国企违约频现 山西省政府强力发声安抚市场

中国多家地方国企违约让投资人开始重新审视风险之际，山西省政府为本省企业站台：副省长王一新称近期债券兑付毫无问题，绝不允许有“欠债不还”念头。

据彭博社报道，这是山西省属煤企挺过产能过剩带来的危机后，再一次获地方政府有力声援，有望稳定市场对山西省债务兑付的信心，同时也可能带来国企地域信用资质的进一步分化。

“借债还钱，天经地义，这是晋商的基因。在我们的脑海里从来就没有闪现过欠债不还的念头，也决不允许省属国企负责人有这样的念头，”山西国资微信公众号周三援引王一新在省属国企和金融机构负责人专题会议上表述称。

在债市近期先后经历华晨汽车集团、永城煤电以及紫光集团等企业的违约后，国盛证券分析师杨业伟认为，这一表态体现了山西政府对债务的态度，有助于稳定市场对当地债务的预期，并将能够有效地起到控制融资成本的作用。

“市场风险情绪会分化，根据地方政府对债务的态度差异而分化，地方政府保障债务不违约的会受到市场更多的青睐，”杨业伟称。

华晨汽车集团是辽宁省国企，违约后可能会进入破产重整程序；永城煤电是河南省国企，其一期债券本金未按期兑付后至今未出台解决方案；紫光集团则因为是最大的校企之一，亦带有一定政府背景。这些企业接连陷入困境令市场对地方国企的刚兑信仰陷入前所未有的危机。

而山西省政府为省属煤企站台在历史上并非首次。2016年，山西省煤炭企业受到产能过剩的困扰，债券也陷入了巨大的危机。当时山西省副省长王一新也曾亲自带队来北京路演，逆转了省内煤企发债难的问题。

除了回应市场最担心的债券兑付问题，山西副省长还表示，该省正在对省属国企进行全面优化布局和专业化重组，债权债务关系调整过程确保不引发、不增加金融机构的风险。同日，山西煤炭进出口集团人士据悉也对投资人表示，集团本部账上随时能用的资金基本稳定在35-40亿元人民币，对存续债券兑付亦有融资储备。

招商证券分析师李豫泽指出，“站台有一定呵护市场情绪的作用”，但他认为，对于政府能否付出真金白银，市场仍有顾虑，扭转机构对煤企的谨慎看法并不易。