中国“富二代”体验工地生活不忘炫富被网民炮轰

中国一名网红博主曹译文日前以“集团大小姐”的身份发布了一则“工地一日体验”视频，由于在多项语言动作有明显的炫富行为而引发网民争议。

综合观察者网和澎湃新闻报道，这名名叫曹译文的视频博主上传了一段名为《累吗？累就对了，舒服是留给有钱人的》的视频，指自己为了体验生活，特意跑到自己家的建筑工地上干了半天的活，然后吐槽了工作压力。她在视频中明确表示，现场人员不知道自己是“集团大小姐”的身份，这让她感到十分刺激。

然而，她在视频里的体验表现却遭到网友炮轰。在开工前，她强调自己常年练习马术，腰部肌肉发达。开工后，她的实际表现却被工头认为是消极怠工。

面对工头的批评，她还在镜头前说“让老娘干活，哪来那么多屁话”。

在收工之后，她对着镜头表示，“房子收工的时候，我就跟爸爸说，我要哪一栋的哪一户，因为那里面有几个钉是我钉的。”

在视频末尾，她让工头把当天的工钱转到自己银行卡上时，却让工头看到了自己的银行卡余额。她当日实时到账200元（人民币，下同，40新元）工资，但余额却有1500多万。

实际上，曹译文自2018年起11月起就开始发布“炫富”视频，包括环球旅行、奢侈品购物、理财方案等。

其中，《我的百万衣橱》和《小公主的日常》这两个系列视频，更是将她奢华的生活展露无遗。

不过，这名乐于炫富的博主将镜头转移到艰苦的建筑工地上，并自称打工人这一系列做法，让许多网民难以接受。

有网民指出“别人自称打工人是自嘲，是对生活无奈的开解，但你不是打工人，你是有钱人，这些人就是为了给你提供高品质的生活，你享受的是这些人创造出来的财富，我不知道你有什么立场说原标题那句话。”

还有网友指出，她的这种行为不仅没有给工人们帮上忙，反而增加了负担，“你以为是‘微服私访、体察民情’，实际上是耽误大家的工作，让工人师傅们增加工作，疲于奔命。”

面对网友的抨击，曹译文一开始回应，视频中监督自己的工头也是某建筑商的儿子，也在体验生活。

但没过几天，她就将视频的标题改成了《早安，打工人！》。随后她在这段视频的评论区置顶了自己的道歉，承认自己选题时考虑不周，伤害了土木工程从业者的感情。

另据中国企业信息平台“天眼查”资料显示，其父公司被指涉多条法律诉讼并被列为被执行人，执行标的为31万。

