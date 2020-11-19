香港美心集团创办人伍沾德逝世 享年101岁

美心集团创办人之一、名誉主席伍沾德，上月底与世长辞，享年101岁。

据《星岛日报》 报道，伍氏家族的讣闻称，伍沾德上周四已辞灵出殡、入土为安。美心食品、怡和及牛奶公司、中山大学岭南(大学)学院董事会及香港食品向伍沾德表示深切哀悼，并向家属致以慰问。

报道引述《与CEO对话：领袖的奥秘》一书称，伍沾德与已故哥哥伍舜德两兄弟曾时常光顾当年著名的“新巴黎”法国菜餐厅，餐厅老板认为华人消费力不如外国人，每次安排他们到墙角靠近洗手间位置。他们表示不满，不过老板拒绝更改座位。两人于是决意创办一家中国人经营的高级西餐厅。1956年创办美心，首家“美心餐厅”于中环连卡佛大厦开业，而餐厅以“美心”命名，以取其“ Beautiful Heart”之意，即以“一颗美丽的心”服务顾客。

美心发展顺利，1970年代表香港参加大坂世界博览会香港馆餐厅，怡和集团的置地公司1972年加入成为股东，同年集团首家快餐店开业。集团之后进一步扩大市场规模，美心西饼进驻地铁沿线各站。

在2019年香港社会动荡中，伍沾德长女伍淑清因发表支持北京与港府、港警的言论，而被反修例群体攻击，美心集团旗下的餐厅与店铺也都成为反修例群体的攻击目标。

伍氏家族刊登讣闻，称伍沾德上月19日在养和医院与世长辞，享年101岁，11月12日已辞灵出殡。妻子伍李玉珍、儿子伍威达、伍威全、女儿伍淑清、伍淑芬及女婿陈南禄等名字都在讣闻之上。

美心食品集团对伍沾德离世表示悲悼，赞扬其管理及领导美心64年，事事亲力亲为、努力不懈。怡和及牛奶公司集团也对伍沾德家人表示深切慰问，称他是重要商业伙伴及朋友，是一位富有远见的商业领袖。中山大学岭南(大学)学院董事会则称，伍沾德为董事会首任主席，他就读岭南，对母校慷慨输将、助长青苗。同时，伍沾德也是香港食品主席兼董事总经理，该公司称他精明正直、高瞻远瞩。