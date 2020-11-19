美保险业元老：美中关系有机会从头再来

美国Starr Insurance Companies的董事长格林伯格（Maurice Greenberg）表示，美国当选总统拜登有机会让美中关系有一个新的开始，这将令两国都受益。

格林伯格周三（18日）在路透社主办的有关美国保险业未来的活动中说，“我们可以重新开始两国关系，我们也应该这样做。”他并称，拜登对美中关系并不陌生。

报道认为，由于格林伯格在将美国保险产品扩展到中国方面有着丰富的经验，因此他的言论值得关注。

这位95岁的高管40多年前第一次到中国，最终帮助中国推出了首个保险业务。

格林伯格当时是美国国际集团（AIG)）的执行长，AIG当时是Starr Insurance Companies的一家附属公司。AIG后来在中国成立了第一家有牌照的外国保险公司。

格林伯格在接受采访时，也鼓励拜登对中国上周向他胜选发出的祝贺做出回应。

中国外交部发言人上周五（13日）在例行记者会上说，中国一直在关注美国和国际社会对这次美国总统选举的反应，“我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺”，并重申中国理解美国大选结果会按照美国法律和程序作出确定。

汪文斌的讲话显示，中国有可能要等到美国法律和程序确认拜登胜选后，才会正式致电祝贺拜登。

现任美国总统特朗普拒绝承认败选，他的阵营也提出与选举有关的诉讼。在这个情况下，中国并未在拜登宣布胜选后不久，向拜登致贺电。

此外，格林伯格也对特朗普在平衡美中贸易关系方面做出的努力给予了一定的赞扬，但并没有说特朗普的强硬政策是成功的。

他说，特朗普“为了追求贸易平衡做了很多”，但他或许走得太快太远了，“所以，（拜登）可能会有机会折中一下”。



