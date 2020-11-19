中国长租公寓爆雷频现 多地加强监管

中国房客常透过长租公寓公司租房，但这些公司近来不断“爆雷”，其中在这领域被视为翘楚的上市公司“蛋壳公寓”，最近更传出破产。对此，蛋壳公寓回应：“没有破产，也不会跑路。”

中国长租公寓从无到有已经历了10多年的发展，但直至2014年底政策和资本双轮驱动，这一行业才真正站到风口之上。

天眼查专业版数据显示，2015年，中国长租公寓相关企业年注册量首次突破100家，发展至今，中国已有900余家。其中65%为有限责任公司，32%为个体工商户。

但天眼查专业版数据显示，以工商登记为准，中国已经注销或吊销的长租公寓相关企业约有170家，占相关企业总量的15%；中国约有22%的长租公寓相关企业存在过经营异常，近5%的相关企业曾受到过行政处罚或有过严重违法行为。

因此，处于风波中的蛋壳公寓并不是孤例，因为今年以来，已有不少长租公寓公司出现问题，甚至“跑路”。

在这些“爆雷”事件中，租客在通过“租金贷”交付半年或一年租金的情况下，不仅背负债务，还要面临被房东赶走的风险。而房东也往往面临数月租金被“卷走”的惨淡局面。

律师周铭接受澎湃新闻访问时指出，“租金贷”即租客与长租公寓企业合作的金融机构签订贷款合约，金融机构替租客向长租公寓企业支付全年房租，租客再分期向金融机构偿还租房贷款。

他说：“作为中间方，长租公寓公司从房东处收集房源向租客出租，并要求承租人通过租赁贷方式支付承租费，利用上述承租费形成的资金池，错期支付给房东。公司借此形成财务杠杆，用以规模扩张、吸纳新房源。”

周铭认为，其中存在的风险是“企业对租赁资金的管理和支付问题”，倘若企业挪用租金或卷款跑路，房东和租客均会遭受损失。

对于长租公寓“爆雷潮”，监管部门颇为重视。今年9月，中国住建部公布了《住房租赁条例（征求意见稿）》，其中明确，住房租赁企业存在支付房屋权利人（房东）租金高于收取承租人（租客）租金，或是收取租客租金周期长于给付房东租金周期等高风险经营行为的，应将其列入经营异常名录，并加强对租金、押金使用等经营情况的监管。

这意味着，监管层对于长租公寓“高进低出”和“长收短付”的做法持否定态度，未来此类行为或将受到抑制，也能减少长租公寓暴雷的风险。对此，周铭建议，对于该新产生的集合租赁模式，如形成资金池，应由相关金融监管部门进行监管，比如相应资金由银行托管或监管；同时，资本方（中间方）不应同时经营租赁贷业务。

目前，对于问题频现的长租公寓，包括重庆、成都、西安、杭州在内的多个城市已出台相关措施予以监管。