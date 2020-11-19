港澳办前副主任指香港宪制已变 目前处训政期

中国国务院港澳办原副主任冯巍表示，香港主权转移后，宪政体制已发生变化，并指香港宪政发展正处于中国国父孙中山所述的训政期。

据中评社报道，冯巍前天在香港律政司举办的《基本法》颁布30周年法律高峰论坛上说，虽然香港”50年不变“指的是社会管理制度和生活方式不变，但香港的宪政体制已发生了根本变化。

他认为，香港社会对此认识不足，北京及特区政府需要对市民进行这方面的解读，争取达成社会共识。

冯巍表示，1997年中国对香港恢复行使主权，这是一种国家行为，也必然意味着北京对香港的管治。

但他指出，回归后北京的权力及北京和特区的关系在香港出现了偏差，比如2003年关于《基本法》23条立法的大游行、2012年“反国教”、2014年的“占中”、去年的反修例抗争等，“针对的都是中央，以及中央和特区的关系”。

他说，这导致香港宪政体制的实际运行和香港社会对它的认识存在较大差距，而产生的原因有二：

第一，出于稳定香港社会的考虑，北京及特区在回归后较少谈及中央权力及中央特区关系这两方面内容，对《基本法》的相关内容也较少宣传，更多地强调“不变”。

他解释，其实不变的是社会管理制度和生活方式，但是宪政体制已发生了根本变化。政府需要对社会进行这方面的解读，以争取达成社会共识。

其次，从世界各国的宪政发展来看，一个新的宪政体制从法律上的条文规定到实际运作，一定会经过一个过程。孙中山先生把中国宪政的发展分为军政、训政和宪政三个阶段。在军政阶段，国家通过强制手段落实宪政；在训政阶段，要让社会知道及接受，在此基础上才能达到宪政阶段。

冯巍认为，香港仍然处于训政阶段，在此过程中，香港各个部门包括行政长官、行政机关、立法机关、司法机关都有责任来贯彻落实《基本法》，使得《基本法》规定的这套宪政体制能有效运行。

谈及香港社会对于政治体制的讨论，冯巍表示，如果追本溯源到《基本法》，再结合中国前领导人邓小平的讲话，“香港显然不是三权分立”。但香港立法机关、行政机关、司法机关的掌权人在实际运作中按照三权分立的理念来操作，导致香港政治体制的运行出现了一些问题，客观上对特区政府的施政形成了约束。