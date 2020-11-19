中国学者讲座直播中断 后被指否定抗美援朝正义性

中国学者沈志华本月初在线上讲座谈及苏联社会主义模式时，突然中断，后来有人在左派网站“乌有之乡”发布公开信，指责这个讲座否定抗美援朝正义性。

这个讲座由首都师范大学历史学院举办，为“四史系列讲座”之一，定在11月5日通过B站直播，微信公众号“学人Scholar”为此协助宣传。根据“学人Scholar”提供的主讲内容简介，这个讲座将讨论社会主义与资本主义发展道路的关系、斯大林模式（发达的社会主义）与中国特色的社会主义的关系等问题，由华东师范大学历史学系终身教授沈志华主讲。

不过，这个讲座5日开始一小时后突然中断。主办方在B站发表声明，这是因为有人“恶意举报”，所以中途转移至腾讯会议，并对“干扰正常学术交流的行为”表示严正谴责，并声明保留进一步追责的权力，也提到举办这个讲座的目的之一是要贯彻中共总书记习近平关于“四史”（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）学习的讲话精神。《联合早报》无法在主办方B站账号“首师大世界史”找到这则声明，但相关截图在“学人Scholar”和微博上转发。

“乌有之乡”网站后来在周一（16日）刊登由“张兴德”撰写的公开信，谴责举办方和宣传方“有意无意地在客观上起到了反对前不久全国全民纪念志愿军出国抗美援朝70周年活动、否定习近平在这期间两次讲话精神、否定抗美援朝的正义性、正确性、正当性。”

文章批评这个讲座“为沈志华一向顽固坚持的错误理论提供新的宣传阵地，根本就不是学习‘四史’，不是‘正常的学术交流活动’。这是一起严肃地政治错误行动，为此，笔者呼吁主办方首都师范大学党委对此应该进行调查处理。”

另据美国之音报道，沈志华回应时说，他很少上网，目前还不了解张兴德公开信的内容，但对于乌有之乡“多年来对他的攻击已经见怪不怪”。