中国自行车企业大唱丰收

除了口罩业，中国自行车在这波疫情里，也发了灾难财。

《消费日报》早前引述中国自行车协会数据称，2020年上半年，在轻工业19个大行业中，自行车（包括电动自行车）等四个行业营业收入实现同比增长。

出口方面，由于自行车、电动自行车在疫情下的特殊优势，其在欧美很多国家的销量都出现大幅增长。自4月起，行业出口持续环比增长，到第三季度出口总值有望与去年持平乃至实现增长。

《证券时报》引述上海凤凰进出口有限公司业务总经理骆掠表示，“目前我们在手的订单已经排到2021年7月了”，“疫情期间内销订单也在增长，4月国内订单激增，随着海外疫情的蔓延，6月份海外需求开始复苏。”

同样专注自行车出口的易路达车业（天津）股份有限公司董事长李卿也说：“今年以来，自行车的订单量在6至9月相较于去年，接单量提高了10倍，交易额是去年同期的13倍多。目前订单已经排到明年4月份。公司一刻不敢停歇地加工自行车，工人每晚加班到10点多，并从当地寻找其他工厂进行代加工。”

中国制造网数据显示，2020年1至5月，两轮车行业（包含自行车、摩托车、电动车）询盘涨幅达65%，其中自行车涨幅高达171%。

上半年自行车在出口排名前十位的国家中，对美国出口的增幅好于预期，保持强劲增长的有越南和韩国。其中，对美国出口611.6万辆，同比增长8.4%；对越南出口78.4万辆，同比增长72.6%；对韩国出口73.4万辆，同比增长37.4%。

但爆单之下仍有痛点，骆掠坦言，目前遇到的困难首先是集装箱紧缺、运输费用增加，货品交付时间受影响；其次，招工难也是后疫情时代制造业面临的一大痛点。此外，人民币升值给中国出口企业相对比较大的压力。

海外疫情没有得到有效控制的情况下，居家办公成为常态，以家具家电为代表的“宅经济”相关产品爆单，那么为何自行车也遭到哄抢？

《每日经济新闻》引述一位不愿具名的行业人士认为，随着疫情在欧美蔓延，健身房纷纷关闭，公共交通隐患重重，海外消费者纷纷选择了自行车作为运动和出行方式。

骆掠认为，疫情可能仅仅是刺激作用，并非主要原因。首先，疫情影响公共交通停摆，私家车的密闭空间也不利于防疫，自行车节能减排避免拥堵，成为出门采购交通工具的首选。其次，各国政府都看到了自行车的必要性，欧美国家对自行车购买以及自行车道的建设均有补贴。

另外，以前其他一些国家也向自行车进口大国出售自行车，由于疫情当地生产力停滞，中国的复工复产走在世界前列，全世界都在向中国进口自行车。最重要的一点是，欧洲国家本身有自行车文化，以及海外消费者对健康的追求使得自行车需求大增。

中信证券此前研报指出，两轮车作为重要交通工具，全球年销量2.3亿辆，市场空间800亿美元。欧洲、中国、美国是自行车主要消费市场，中国产量占世界50%。欧洲自行车总保有量约2.5亿辆，年需求量多年来保持稳定，年销量约为2000万辆，平均售价在500美元左右，市场规模达100亿美元。美国每年自行车销量在1500万至000万辆之间，市场规模约60亿美元。

在自行车和电动车行业中，中国拥有从零部件到组装整车的完整产业链。业内人士表示，中国出口的自行车占世界市场份额的70%以上，因明显的性价比优势，海外需求一直比较旺盛。

有数据显示，截至今年6月，中国有51万余家经营范围含“自行车”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。地域分布上看，广东、江苏、浙江、山东和福建是中国自行车相关企业分布最集中的地方。以工商登记为准，2020年1月至5月，中国新增自行车相关企业达5万余家，同比增长41.08%。

据中商产业研究院数据库显示，2015年至2019年，中国自行车每年出口量均在5000万辆以上。2020年1季度这一数据有所下降，为934万辆。

自行车市场火爆，资本市场早已有所体现。Wind自行车指数自下半年以来持续攀升，截至11月18日，累计涨幅达46.48%；成分股中，新日股份表现最为亮眼，股价自6月1日以来累计涨幅达199.56%。