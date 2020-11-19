投行研报：RCEP成员国扩展中国市场 较中国反过来扩展更容易

投行大和最新研究报告称，在有份签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国中，相信澳洲及新西兰在削减关税方面将会成为最大赢家，其次为日本及韩国；其余14个成员国在中国扩展市场，可能较中国反过来向这些国家扩展更容易。

据路透社报道，报告指出，RCEP成员国主要向中国供应原材料、能源及其他中间产品。澳洲、韩国、日本及马来西亚得益最大。中国则负责最后组装，并将制成品出口到美国或欧盟国家。

报告指，假如中国与美国经济“脱钩”，意味着来自美国的贸易顺差将会缩减（因订单减少，美国企业/跨国企业撤走在中国的工厂），而中国以其他RCEP成员国回收贸易顺差的能力也会受损害。换句话说，假如中国的订单减少，RCEP成员供应商亦会受累。

在中国与美国脱钩的情况下，越南、印尼及柬埔寨将可取代中国的部分组装功能，非RCEP成员如印度及台湾也会受惠。这可能令中国现在的角色被边缘化。

大和报告指出，美国仍然是一个高度受消费驱动的经济体，占到全球GDP的24%，而除中国外其余14个RCEP成员只占全球GDP份额的12%，且当中只有少数国家拥有与美国相似的消费胃纳。基于中国在签署协定后将会在渔农、酒类、中间产品、电子零部件、机器及汽车等方面下调关税，14个成员国在中国扩展市场，可能比中国向这些国家扩展更容易。

经过长达八年的磋商，包含中国、日本和韩国等15国在内的RCEP上周日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。这是世界上人口数量最多的自贸区，亦是全球规模最大的自由贸易协定。