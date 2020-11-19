国民党主席：蔡英文应对中天换照案表态

台湾的国家通讯传播委员会（NCC）昨天驳回中天新闻台执照换发申请。国民党主席江启臣今天指出，NCC主委陈耀祥虽说没有政治介入，但不会有人相信，呼吁总统蔡英文应该出面说明是否有政治介入，向外界释疑。

综合台媒报道，江启臣今早接受广播专访时说，蔡英文作为台湾最高领导人、最大执政党的领导人，难道不应该出来对这件事说话吗。若要作为全民总统，请对此事表态，向外界释疑，有无政治介入。

江启臣也认为，蔡英文如果真的认为NCC是公正、独立、客观的，除了尊重以外，“能不能出来告诉大家妳的看法、想法是什么，是否认同”，这当中有无遵照宪法，给予媒体、言论自由最大限度的保障。

NCC昨天以中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天新闻台执照换发申请。这是NCC成立以来首次不准新闻台换照。

中天声明称，昨天是台湾解严30多年来新闻与言论自由最黑暗的一天，NCC已达成总统府和行政院高层交办的政治任务，中天一定会提出法律救济程序，奋战到底。

蔡英文昨天出席民进党中常会时不愿回应此事。

NCC主任委员陈耀祥昨天亲自主持记者会，说明NCC七名委员全数决议驳回中天换照，原因包括中天屡次违规及遭民众申诉举报，中天一家新闻就占了电视类民众申诉的31.55%，核处金额1153万元（新台币，54万新元）。在10月26日的听证会上，该台未能就其“内控与自律失灵原因”及“如何排除上层股东干预与解决机制”提出有利说明，中天大股东蔡衍明和非中天人员邱佳瑜直接或间接介入中天新闻台制播，违反中天新闻自主公约。

长期以来位于有线电视第52频道的中天新闻在12月11日执照到期后便会消失，面对其他新闻频道虎视耽耽这个黄金新闻区块，陈耀祥呼吁有权力排列频道的系统业者，给公广集团新闻频道一个机会。

中天昨天派出三组记者，轮番质问NCC的审核标准以及政治力介入等问题。陈耀祥强调是抱着“向人民报告、向历史负责”的态度主持记者会，希望外界了解每六年换照绝不只是形式审查。所谓的“新闻自由”除了包含新闻专业自主的保护，还有对公共责任的课予。然而，中天内部的新闻从业人员的“新闻自由是受到侵害的”。

他还说，这次的审查结果也是告诉所有财团，若要买媒体，经营过程还是必须尊重新闻专业自主，并与新闻保持适当距离。至于中天将提出行政诉讼或权利救济，NCC予以尊重。



