中国外交部驻港公署回应“五眼联盟”声明：污名抹黑中央政府对港政策

针对“五眼联盟”就北京褫夺香港议员资格联合发表声明，中国外交部驻港公署发言人今天对此表示严重不满和坚决反对，称这是污名抹黑中国中央政府对港政策，肆意插手香港事务和中国内政，并予以强烈谴责。

根据“中国外交部驻香港特派员公署”公号消息，发言人指出，公职人员，尤其是掌握立法大权的议员，拥护本国宪制性法律、效忠祖国在世界各国都是基本政治伦理。通过立法建立宣誓效忠制度、明确议员资格、确保议员的国家认同和政治忠诚是国际通例。

发言人说，有关国家政客应该翻开自己的宪法和法律好好看看，质问对方对议员等公职人员效忠国家的要求都是怎么规定的？实践中都是怎么操作的？世界上哪个国家会允许勾结外国势力、颠覆政权、分裂国家的人担任中央和地方议会议员？

发言人指出，香港特区立法会议员资格问题涉及人大常委会有关决定、基本法第104条及其解释和香港国安法条文的理解和落实，特区政府不能自行解决。全国人大常委会作为中国最高国家权力机关常设机关，从中央层面对有关宪制性问题作出处理，合法合理，不容置疑。

发言人强调，人大常委会有关决定是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实基本法和香港国安法有关规定的必然要求，是维护香港法治和特区宪制秩序的正当之举，不仅不会损害特区的高度自治，反而有助于确保以爱国者为主体的“港人治港”和“一国”前提下的高度自治；不仅不会损害香港的民主运行和港人的权利自由，反而有助于遏制一些反中乱港分子“打着民主旗号反民主”、“滥用言论自由扼杀他人自由”，保障绝大多数港人的合法权益和切身福祉。

发言人指出，没有人比中国政府更有诚意和决心全面准确落实“一国两制”，更关心香港繁荣稳定和香港居民的权利与福祉。回归以来，香港的自由度、司法、法治等国际排名大幅跃升，港人依法享有前所未有的广泛权利和自由。反观殖民统治时期，港人从未享有民主、人权与自由，占香港人口98%的华人更是名副其实的二等公民。

发言人怒问：那个时候你们都干什么去了？为什么装聋作哑、不指责、不批评港英政府侵犯人权、压制民主、限制港人的权利和自由？

发言人还强调，《中英联合声明》的核心是中英间关于中国收回香港及有关过渡期安排。《联合声明》八条正文、三个附件，没有一个字、一个条款规定英国在回归后对香港承担任何责任，赋予英方在回归后干预香港事务的权利。

英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。其他外国更没有资格和权利以《联合声明》为借口对香港事务说三道四。当今世界，究竟谁在背信弃义、“退群”毁约，谁在践踏国际法和国际规则，谁在破坏世界和平与稳定，世人已看得清清楚楚，也早有公论。违背国际承诺的帽子无论如何也扣不到中国头上！

发言人敦促有关国家立即停止采取双重标准，停止挑动意识形态冲突，停止冷战思维，停止拼凑小圈子小团伙，并强调中国捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移，任何外国企图通过施压、威胁迫使中国作出让步、吞下损害国家主权安全发展利益的苦果，都是痴心妄想、自不量力，注定失败。

