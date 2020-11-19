港媒：香港“单向免检”拟扩大 粤澳陆人或下月起免隔离

身在广东省或澳门的香港居民，由今日起可通过“回港易计划”经预约并持核酸检测阴性证明，到港后获豁免接受14天强制隔离安排。据悉，港府正积极研究进一步扩大“单向免检”，拟同步放宽从广东省或澳门来港的大陆居民，抵港后都可豁免14天强制检疫。

根据《星岛日报》报道，“单向免检”计划最快于下月同步推出，期望可于年底前再探讨扩大其适用范围至更多大陆省市。

由于香港迟迟未能“清零”，与大陆全面通关的要求不获后者接纳。为便利港人回港，政府推出相关计划，让身在广东省或澳门、持有效核酸检测阴性证明的合资格港人，单向免去返港后须接受14天强制隔离的安排。

该计划适用于准备下星期回港的港人，每日名额共5000个，经深圳湾口岸名额3000个，余下2000个名额是经港珠澳大桥香港口岸，先到先得。

据了解，香港政府计划当这群数以万计的居于广东省或澳门的香港居民利用“回港易计划”，于随后两星期左后陆续返港后，之后就有条件再研究扩大“单向免检”，计划放宽从广东省或澳门来港的大陆居民，在抵港时也可豁免十四天强制隔离。政府估计因为首要是大陆同意及批出证件让大陆居民来港，预料大陆不会放松，故暂时未定是否会设配额或配额有多少，预期最快在下月落实。

据了解，政府届时会再研究台湾是否纳入放宽之列。至于港人往大陆时能否豁免在大陆14天强制检疫，据指是香港如不“清零”就没有可能。

除了与新加坡的“旅游气泡”即将启动，据知港人热门旅游胜地日本、韩国及泰国等，确诊个案仍不绝，故政府目前仍未作详细考虑，一切视当地疫情发展。

香港新民党主席叶刘淑仪受访时指出，政府早应取消大陆人士入境香港强制隔离14天的措施，“大陆疫情管控得当，但政府基于政治原因不敢开关，怕被诟病优待大陆人，如果豁免大陆人强制检疫落实，应由两地政府商议执行细节，按开放口岸数量及可应付人手厘定入境配额，往后再逐步有序放宽。”

她估计，措施推出初期首先吸引商务客入境，虽然部分大陆厂商列入33类获豁免隔离类别，但仍有不少生意人未能来港；其次，近日人民币汇率强势，料可刺激大陆客来港消费意欲。

