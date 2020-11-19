江歌母亲对刘鑫起诉状曝光：称其阻断逃生路径

遇害女留学生江歌的母亲起诉江歌的闺蜜刘鑫，指刘鑫阻止江歌报警并阻江歌阻断逃生路径，对女儿的死亡存在“无可推卸的重大过错”。

据中国澎湃新闻报道，来自山东的江歌2016年11月在日本遭刘鑫的前男友陈世峰用刀刺死。起诉状指出，陈世峰事发前在外尝试与刘鑫复合，刘鑫声称她有新恋情后，陈世峰情绪失控。

刘鑫随后连同在一旁等候的江歌回到江歌的住所，但陈世峰这时出现，准备杀害刘鑫。刘鑫先江歌一步，进入住所并反锁房门，导致江歌无法进入，随后惨遭陈世峰在公寓走廊内连续捅刺11刀。

起诉状显示，江歌的母亲江秋莲起诉刘鑫的理由包括，刘鑫为个人私利阻止江歌报警，以致日本警方无法及时介入对陈世峰采取强制措施；刘鑫明知具有暴力倾向的陈世峰存在暴力攻击他人的危险性，却未能对江歌“善尽提醒的义务”，尤其是没有提醒江歌要警惕陈世峰的暴力伤害行为。

江秋莲认为，刘鑫在遇险时将江歌隔离门外，阻断了江歌唯一的求生路径。此外，凶手逃离后，刘鑫明知江歌的受害状态，但并未采取任何施救措施，导致江歌失血过多抢救无效。江秋莲在本案中提出203万余元（人民币，41万新元）的民事索赔。

陈世峰2017年以故意杀人罪和恐吓罪，被日本法庭判处有期徒刑20年。江秋莲早2018年10月通过微博宣布，启动对刘鑫的法律诉讼。青岛城阳区法院今年6月召开庭前会议。