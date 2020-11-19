台战机维保大增至近7.5亿元

台湾立法院今天审查空军2021年预算，为确保后勤维保无虞，空军参谋长黄志伟中将表示，战机维护与修护预算将从102亿元（新台币，下同，约4.8亿新元）提升到159亿元（约7.5亿新元），以让战机寿期管理更确实，不再发生不幸事件。

综合TVBS新闻、网媒“新头壳”报道，民进党立委赵天麟指出，随着解放军军机飞入台湾空域的次数增加，战机维保费必须充足。他也发现，台湾前几年的相关维保预算支用率都超过100%，2018年甚至达119.9%、今年已达99.7%，空军明年编列相关预算已大幅增加，达159亿元，但到底够不够及如何建构有力的战机维保体系，空军应详尽说明。

黄志伟回应，空军战机维护与修制计划所需零附件采购，须提前两年完成计划，针对两年后的需求进行编列，但每年都有不同情况。

例如，今年中国大陆军机飞入台湾空域的次数增加，空军对应兵力也增加，相关修护与零件耗用也增加，预算若不足，就会争取以其他预算补足需求，空军后续会根据局势评估与装备情况，精实检讨。

赵天麟追问，空军维修预算2020年编列102亿元，明年则为159亿元，是否因应今年的新局势发展所增加。黄志伟给予肯定答复表示，其中一部分是因应新局势，另外则为飞机零件与装备作性能上改进或小型构改工程，现在编列预算能让战机壽期管理更确实，目的是不再发生不幸事件。

另一方面，对于美国将出售的MQ-9B海上卫士无人机，台湾国防部战略规划司建军处长黄文启表示，已在去年纳入兵力整建计划，规划于明年完成建案程序，后年起编列预算执行。

美国10月后接连宣布对台军售，包括AGM-84H增程距外陆攻导弹（SLAM-ER）、远程精准火力系统（HIMARS）、F-16新式侦照荚舱（MS110）、鱼叉海岸防御系统（HCDS），以及四架MQ-9B海上卫士无人机等。

对于国民党立委赖士葆询问，该无人机是连接美国卫星，等同台湾搜集的资料都给美国，国防部副部长张哲平回应说，MQ-9B的确是用美国的卫星进行导航，但是所侦搜到的资料，不会到美国手上。

