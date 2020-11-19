中天无法换照 谁能接手？

台湾传播通讯委员会（NCC）昨天（18日）正式宣布不予中天新闻台换照后，中天新闻台将在下月12日执照到期。此后，52台（频道）的归属也成为台湾民众关注度的焦点。

据联合新闻网报道，之前传出台湾寰宇电视与申设中的镜电视都有意争取这一空缺。而NCC主委陈耀祥昨天指出，对于这一问题将由谁取代，他个人建议可考虑公广集团（包括公视等），他强调这只是初步的构想。

频道业者指出，若陈耀祥推荐公广集团入驻，很有可能指的是华视新闻台。

目前台湾有线电视的新闻频道区块为第49台至58台，台湾目前最具政商实力的频道商三立电视，准备将原本在88台的“三立iNEWS”（原名三立财经台），往前移动到48台，与有线电视主流新闻频道区块49至58台比邻相连。

业界分析，三立一旦大举插旗48台成功（目前仅一家系统台上架），除代表新闻区块扩大化，接下来，原位处47台的购物台，将成为新申设新闻频道者、或想移动新闻频道者的首选，包括镜周刊新申设的“镜电视新闻台”，及台数科集团自制的“中台湾生活网”。

业界人士说，约12月初，各大有线电视系统集团，例如中嘉、凯擘等，就会送出新的新闻频道递补中天，目前符合资格者，大致有寰宇与台、中、华视数码新闻台。

业界认为，最有兴趣、也最有实力取代中天者，应属寰宇新闻台，且寰宇的老板是台湾互动公司的王志隆，他除了不讳言要力争，且也与民进党内亲苏派系新潮流系友好。

不过，有分析认为，虽然寰宇呼声虽高，但取下亲蓝的中天后，以疑似亲绿的频道补上，NCC恐面对更大的舆论批评。

但王志隆也说，假使争取不到中天空出来的位置，他也会循三立iNEWS移频到48台的手段，看能否将电视台到47台。

与此同时，另一个颇受欢迎的分析是旺旺集团的蔡衍明将运用他的政商实力，让中视新闻台可以从有线电视154挪到52台，变成“中视皮、中天骨”，除保障现有员工权益，还可延续他的媒体影响力。

市场人士说，因中视新闻台与中天同属旺中集团，撤中天换中视，其实符合过去有线电视的潜规则或惯例；如年代综合台、东森新闻S台等，同样都因违规遭勒令停播，东森新闻S台后来辗转成为东森财经台，年代综合台留下来的频道空缺，经过两三年后，由壹电视新闻台补上，而壹电视与年代的老板都是练台生。

而华视新闻台属于公广集团，若递补上，也可能被批评偏绿，且该台在有线电视系统上架的数量仅约十家，能见度低。

至于台视新闻台，是业界公认三个无线电视新闻台中，最认真做新闻者，可惜频道放在一百多台，较少人注意；而且台视董事长黄嵩，也是非凡新闻台老板，他除与频道大亨练台生交情不错，黄近期也积极投资台视的硬体设备，如加大办公室与摄影棚，且聘用新人的预算也增加不少，有意要扩充电视台的实力，与其他媒体一争高下。