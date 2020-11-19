一文看懂中天换照风波始末

台湾的国家通讯传播委员会（NCC）昨天以中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天新闻台执照换发申请，成为NCC成立以来首个不准新闻台换照的案例。

NCC拍板不续照之后，中天和台湾前总统马英九称之为“台湾解严30多年来新闻与言论自由最黑暗的一天”。

台湾主流媒体大多蓝绿立场分明。中天大股东、63岁台湾知名企业家蔡衍明因长期在中国大陆经商，再加上中天挺蓝营色彩浓重并较少报道大陆方面的负面新闻，而被偏绿营舆论指为“亲中媒体”。

蓝绿政治对立及各种利益纠结都给中天换照风波涂上了政治色彩。这起风波到底因何而起？又为何在台湾引起轩然大波？

中天换照风波，NCC怎么说？

一、内控与自律机制失灵 外部介入明显

NCC主委陈耀祥表示，2018年开始中天新闻台便累积大量违规，外部介入新闻台的制播，才是真正大问题。

所谓“外部介入”，是指集团大股东蔡衍明直接、间接介入中天制播。

此前流出的截图显示，中天微信群组成员包括蔡衍明与旺中高层等，让委员们认为该群组具有下命令性质。陈耀祥因此喊话财团大老板，认为财团买媒体，经营过程中还是要尊重新闻专业自主。

二、中天提出的改善方案无法证明可有效排除蔡衍明的不当干预

中天新闻台虽然做出改善承诺，包括增加专职编审、落实新版教育训练计划、强化新闻台考核制度等，但NCC认为均不足以有效说明如何排除大股东蔡衍明不当干预的问题，该落实的附款也没有如实执行。

三、核心新闻、政论节目屡屡违规

据NCC统计，中天新闻台在过去六年执照效期内，共计违规25次，警告处分两次，受罚锾处分23件，核处金额共1153万元（新台币，下同，54.32万新元）。

NCC认为，中天新闻台虽有部分节目获得奖项肯定，但其核心节目每日新闻与政论节目却屡屡违反法律规范，显示该台的新闻专业难以落实。

中天怎么说？

一、21项处分有16项尚未确定就被裁定不予换照有失公允

中天新闻台自上次换照后的前三年评鉴为“合格”，这段时间没有任何遭裁处惩罚纪录，可见其有能力落实新闻专业。

近两年的21件处份中，仍有16件尚未确定，罚款金额21次共1073万，仅133万是确定的。

是否违反《卫广法》的最终决定权是法院，尚未确定的裁罚案件，不能做为是否准予换照衡量因素。

二、政治评论是否可以成为裁罚对象还需探讨

21件处份中政治类有14件，非政治类七件，有关政治评论是否该成为裁罚对象，值得探讨。

中天认为评论节目（尤其是政论节目），不应成为违反卫广法处罚对象。中天电视台曾被开罚的政论节目包括，“大政治大爆卦”和“新闻龙卷风”等。

三、有两项裁罚案报道对象是NCC

主管机关既是球员又是裁判，有“公器私用、裁罚不公”之嫌。

四、蔡衍明反驳称并非自己做主，只是讨论、沟通

被指干预节目制作的蔡衍明说，群组里的对话，不是要管制新闻内容，这部分也不是自己在做主，是大家对这事情有什么想法进行讨论、沟通而已。

蔡衍明也在10月26日的“中天新闻台换照听证会”上称，自己一年只去中天电视两三次，没有介入新闻编审；并称外界污蔑他拿共产党的钱在台湾办媒体是对他的侮辱。

五、中天提出色彩鲜明的NCC委员王维菁、林丽云，及共同主持听证会的萧祈宏回避审查，以及自行提出四位鉴定人，但均未得以实现。

中天电视台及股东蔡衍明其人

已有26年历史的中天新闻台前身是传讯电视（中天频道），开台至今多次易主，目前由旺旺中时媒体集团持有。

传讯电视1995年在台北设新闻主播台，因亏损隔年将经营权卖给和信企业，并在2000年将中天频道更名为“中天新闻台”，经营权转卖给象山集团；

2002年6月，改由中国时报集团入主，并更名为“中天电视股份有限公司”；

旺旺集团创办人蔡衍明2008年底以个人名义入主中时集团，中天电视之后便随中时集团成为旺旺中时媒体集团成员之一。

蔡衍明于1979年创办“旺仔”品牌在台湾大获成功后，于1992年前往中国大陆发展。此后其90%资金财产收入来源皆来自于中国大陆，并买下中视、中天等多家台湾媒体。

有报道指蔡衍明所经营的中国旺旺控股有限公司在2006年至2018年间收受中国大陆政府补助至少新台币167亿元。

不过，旺旺解释称，政府补助金是大陆各地方政府为招商引资，奖励符合条件企业于当地创造就业机会、带动当地经济发展及创造税收等原因的一种补助款。

《福布斯》今年公布的2020年台湾50大富豪中，蔡衍明以70亿美元（约94亿新元）的净资产名列第三。

谁是NCC？

成立于2006年的NCC全称为（台湾）国家通讯传播委员会，肩负台湾广电媒体监理职责。在此之前该项职责则由台湾行政院新闻局、交通部电信总局等多个机关负责。

相关说明显示，该委员会的设立是“为落实宪法保障之言论自由，谨守党政军退出媒体之精神，促进通讯传播健全发展，维护媒体专业自主。”

参与裁定中天换照案的七名委员中，林丽云、王维菁及萧祈宏曾参加“反旺中”运动、政治色彩鲜明。

其中王维菁和林丽云都是学者，前者是师大大众传播研究所教授，曾担任绿营媒体《自由时报》的记者，后者是台大新闻研究所教授，曾任亲蓝《中国时报》记者。

至于NCC背后是否有政治势力介入，国民党主席江启臣曾暗示是台湾行政院长苏贞昌，并称去年苏贞昌放话批评NCC后，NCC主委就下台了。面对指控，苏贞昌多次反驳称，行政院不介入的立场。