中国投资者在审查新法实施后放弃购买澳洲办公楼

在中澳两国关系恶化的大背景下，一群中国投资者迟迟未收到澳达利亚审查机构的审批结果后，放弃购买总值上千万澳元的悉尼办公楼。分析认为，这可能跟澳洲加紧审查，产生大量积压个案有关。

据香港《南华早报》今天（19日）报道，分析提到，中国对澳大利亚进口商品的限制令，也可能是审批结果为出炉的原因之一。

报道称，悉尼办公楼交易取消，让身为中国投资主要受益者的澳洲房地产业担心，澳中紧张关系已经蔓延到海外房产投资领域。

这批中国私人投资者是在今年3月购买位于悉尼唐人街、总值为8000万澳元（7843万新元）的办公楼，但需要在外籍拥有权方面获得批准。审批时间随后从30天延长到半年，但澳洲外商投资审查委员会（FIRB）之后仍未回复。消息人士称，这些投资者等了八个月后，于上周放弃了这项交易。

澳大利亚财长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）3月宣布新外国投资申请处理时间，并对澳洲的外国拥有权法律进行修改，旨在“保护”受到冠病疫情打击的在澳公司被他人以较低价格收购。新规定包括暂停对已开发商业地产实施豁免审查最高购买金额，进而有可能增加外商投资审查委员会需要处理的个案数量。澳中两国外界猜测，澳洲修改法律，是不是针对中国投资者。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

澳大利亚媒体昨天声称中国警告澳洲不要以中国为敌，但澳洲总理莫里森（Scott Morrison）誓言，他在澳洲国家安全和主权方面不会妥协。