涉泼臭水案 港三名前立法会议员保释候审

香港警方昨天拘捕三名民主派前立法会议员，指他们涉嫌在立法会审议《国歌条例草案》期间泼恶臭液体。三人今天（19日）下午提堂，法庭接受辩方申请将案件押后至明年2月再审，并允许三人保释。

三名前立法会议员为民主党许智峯、人民力量陈志全及朱凯廸。他们昨早被警方上门拘捕，之后获准保释，今天在西九龙裁判法院提堂。

综合香港电台及香港01网站报道，控罪书指，三人于6月4日在立法会会议厅内，意图令他人受损害、精神受创或恼怒，企图非法及恶意向他人施用有害物品，并涉嫌在立法会举行会议时引起扰乱，导致会议程序中断或相当可能中断。

许智峯另外涉及5月28日在立法会会议厅内，意图使立法会主席梁君彦受损害、精神受创或恼怒，企图非法及恶意向他施用有害物品，和涉嫌在立法会举行会议时引起扰乱，导致会议程序中断或相当可能中断。

三人今天在上庭前见记者。陈志全称，自己八年的议员生涯抗议无数次，不少牵涉拋掷示威物品的行为，一向都被立法会主席赶出会议室，从来不会报警处理。他指，近两年建制派连同立法会及律政司、警察合谋将议会抗争赶绝。

许智峯表示，他们在议会所做的一切，都是代表市民抗议政权，所以，问心无愧。他指事件只是秋后算帐，容纳不了反对声音，声称政府要付出代价。

朱凯廸则以英语发言，指自己作为香港人的政治代表，因阻止《国歌法》通过的行动而面对起诉，感到光荣。