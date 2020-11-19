赵立坚警告“五眼联盟” 小心眼睛被戳瞎

由加拿大、美国、英国、澳洲及新西兰组成的“五眼联盟”昨天（18日）发表联合声明，对北京实施新规则剥夺香港民选议员资格的做法，表达严重关切。

据环球网报道，中国外交部发言人赵立坚今天在记者会回应事件表示，有关的国家违反了国际法和国际关系基本准则，并对相关国家对属于中国内政的香港事务说三道四，表示强烈不满。

“五眼联盟”的声明指出，事件是继实施《香港国安法》以及押后立法会换届选举后，进一步削弱香港的高度自治、权利及自由，敦促中方履行对国际及港人的承诺，重新审视决定，恢复受影响议员的资格。

赵立坚回应，这些国家应该正视香港已经回归中国的现实，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预香港事务及中国内政，并称：“中国人从来不惹事，也从来不怕事，不管他们长五只眼还是十只眼，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”

赵立坚强调，公职人员必须拥护本国宪制性法律、效忠祖国，在世界各国是基本的政治伦理。他引述新华社报道指出，被取消资格的香港四名议员赴美抹黑香港警方“使用过分武力”，更甚要求美方制裁香港特区官员。

赵立坚重申，中方拒绝承认寻求外国或者境外势力干预香港事务、危害国家安全的人来治理香港。全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，就香港特区立法会议员资格作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举，“合法合理”。