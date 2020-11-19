英国调查：中国大陆高校就业竞争力跻身全球前五

英国《泰晤士高等教育》（THE）最新公布一项十年研究报告“2020年全球就业竞争力排名（Employability Rankings 2020）”显示，中国大陆高校近十年的就业竞争力大幅提升，从2010年的第11为飙升六个排名，成功跻身全球五强。

2020年全球就业竞争力排名由英国《泰晤士高等教育》及法国人力资源顾问公司Emerging合作进行，主要研究过去十年间，世界各国高等院校毕业生的就业数据。机构形容，过去十年间英国及美国著名院校的就业竞争力有所退步，部分欧洲国家、部分亚洲国家、澳洲及加拿大均有进步。

在冠病疫情下，毕业生在求职时遇上很大挑战，调查机构认为家长及学生相对重视毕业后求职竞争力，而非单纯考虑院校的“品牌”或声誉。

排名中，美国蝉联榜首席位，但英国院校的就业竞争力排名跌出三甲，位列全球第四，全球第二名的席位则由法国取替，全球第三名由大升九位的德国夺得。

报告指出，大陆今年跻身前五，高等院校排名在过去十年均有进步或维持水准，位列排名中游的大陆高校，其研究水平也开始追上部分美国高校。

《泰晤士高等教育》的研究人员Jamie Ramacciotti表示，对学生及其家庭来说，就业竞争力是投资教育的其中一项回馈。她表示，英美著名高校维持既有水准，但如果就业竞争力是主要考虑，澳洲、加拿大等高校也能提供高水平的教育质素。顾问公司Emerging合伙人Sandrine Belloc则认为，学生及家长选择升学国家时，就业竞争力成为非常重要因素。