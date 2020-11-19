救护车内饮食 术后喝葡萄糖 大陆医生工作惹争议

中国医生的工作环境近期因两起事件再次成为舆论关注焦点。日前大陆社交媒体上流传一段河南医生在救护车内吃香蕉的视频，引起网民批评医生不够专业。

当事人过后回应，表示自己和同事为运送病人，已七小时未进食，希望网民体谅。

河南医护人员在救护车上饮食，被网民批评“不专业”。（互联网）

综合搜狐新闻、澎湃新闻等报道，影片中显示，有数名医护人员在救护车内，一边照顾患者，一边吃着香蕉和面包，还有一名医生一边打开矿泉水小酌一口边拧紧了瓶盖，同时用手指着面前的监视器和旁边的医生讨论病情。

有网民对此批评，称医生不应该在这个工作时间吃香蕉，应该时刻安抚患者的心情，更有甚者称医生这个时候吃香蕉，倒不如去服务区吃点火锅。

网民质疑医生不应该在救护车上饮食。（互联网）

涉事医生李建朝回应事件，指该次属长途急救转运，医护人员当时已持续工作七小时，期间没有饮食，急需补充体力才吃香蕉，强调当时病人情况稳定，而他们的视线也从未离开过监测仪。

李建朝也解释，指香蕉面包能快速充饥和恢复体力，又不耽误转运和返郑的后续救治。

据《河南商报》报道，当时救护车上患者儿子马先生也替医生解释，指自己当天就在车上陪护，强调医生路上吃点香蕉很正常。

他说：“他们（医生）当天上午赶来抢救，一天滴水未进，路上还一直给我讲解父亲各项指标出现好转，让我放宽心吃点东西垫垫，回到郑州还要继续给我父亲做手术。”

医生术后喝葡萄糖 同样被批评

此前，还有一段陕西西安国际医学中心医院医生手术后“豪饮”葡萄糖的视频在网上掀起热议。有网友质疑医生在占用病人的医药费，批评公器私用。

涉事医生郑涛亲自解释，指自己当天接了三个急诊，手术结束到凌晨4点，八个小时期间滴水未进，因此才选择喝葡萄糖补充体力。

他强调，葡萄糖的费用算在科室账目里，并不涉及病人。

他的回应的到网民支持，事后更是有网民自费购买饮料送到医院给医护人员。

同时，大陆官媒《人民日报》及央视新闻也都先后发声支持。央视知名主持人白岩松11月14日在节目中点评，指医生连做两台手术，时间达到8个小时，凌晨四点下手术台前滴水未沾，这个时候旁边能直接喝到的葡萄糖水已经不是水，那是救命的东西。

白岩松也对质疑这瓶水该谁付钱的人，质问他们在生活中“又会是什么样的人呢？”