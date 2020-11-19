中国国药集团：接种疫苗后到境外150多个国家的人员无一感染

中国国药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢前天（17日）公开表示，国药集团研发的冠病疫苗在紧急使用中已有近百万人接种，目前无一例严重不良反应。接种后到世界150多个国家工作学习的人员，无一例感染。

据川观新闻11月17日消息，刘敬桢表示，“到目前为止我们的各项进展，无论从研发、临床实验还是生产以及紧急使用，在各个方面全部领先于全球。”

刘敬桢透露，国药集团研制的冠病疫苗已经在阿联酋、巴林、埃及、约旦、秘鲁、阿根廷等10个国家开展国际临床三期实验，现在入组的人员已接近6万人，其中4万多人已经完成两针免疫后14天的采血，各项表现非常好。

“在紧急使用方面，我们现在已经在近百万人上进行使用，没有接到一例严重不良反应的报告，只有个别的有一些轻微症状。”刘敬桢说。

此外，到世界上150多个国家的工程项目建设人员、外交人员、留学生等，在打完疫苗后，到目前为止没有出现一例感染的病例。

中国今年7月22日正式启动冠病疫苗紧急使用。《疫苗管理法》明确规定，当出现特别重大公共卫生事件，由国家卫生健康委提出紧急使用疫苗的申请，由国家药监局组织专家论证并同意，由国家卫生健康委在一定范围、一定时限内紧急使用疫苗。目的是在医务人员、防疫人员、边检人员以及保障城市基本运行人员等特殊人群中，先建立起免疫屏障，整个城市的运行就会有稳定的保障。

国药集团研发的两款灭活疫苗均已纳入紧急使用。11月6日，在第三届进博会期间，刘敬桢公开表示，到今年年底，国药集团新冠疫苗产能大概能达到1亿剂左右，按照国家要求，明年产能要超10亿剂。