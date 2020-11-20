台记协：中天应负起内控机制 建立自律规范

针对NCC驳回中天新闻台换照案，台湾新闻记者协会昨天发出四点声明称，卫星广播电视媒体虽享有言论自由，但应负起内部控管机制，制播新闻也应建立自律规范机制。

据联合新闻网报道，记协首先说，中天案凸显卫星广播电视媒体虽享有宪法赋予的言论自由，但享有特许的卫星广播讯号及频道等资源，应负起“卫星广播电视法”的内部控管机制，以及制播新闻应建立自律规范机制。

记协强调，尤其媒体资方应避免非专业干预，以维护媒体新闻专业自主及自律。

其次，记协指出，中天已表达将透过司法维护频道上架权益。但无论新闻频道下架与否，记协呼吁此次在换照案引发最大社会争议的资方，应提供不低于“劳基法”规定的员工权益保障。

第三，记协同意基于数位环境建构资源有限，尊重政府分配频宽资源的法定审核权限，但相对呼吁国家通讯传播委员会（NCC）及相关审议委员，能更善尽换照否决案的社会说明责任，并强化自身公信力与多元性，以避免族群对立，争取社会公评理解及减少争议。

记协最后称，中天新闻台事件，再度凸显台湾公共媒体新闻服务的欠缺。记协乐见“公广新闻台”的倡议，但也呼吁公广集团盘点资源分配，以期做好经营新闻台的人力及资源整合，回应社会对优质新闻服务的需求。

