中国建反不正当竞争部际联席会议制度

中国反垄断在制度上更进一步，以保护公平竞争并激励创新。中国国务院办公室日前发函，同意建立由市场监管总局牵头的反不正当竞争部际联席会议制度。

据路透社报道，中国政府网周昨天（19日）刊登全文称，该联席会议制度的主要职能包括加强对反不正当竞争工作的宏观指导；研究并推进实施反不正当竞争工作的重大政策、措施；协调解决全国反不正当竞争工作中的重大问题等。

无论日前喧闹的蚂蚁集团史上最大IPO被紧急叫停，或是上周在商家视为年度促销大戏的“双11”之前的行政指导，那些卯足了劲准备冲量的网络销售平台比如京东、阿里巴巴等，均面临监管力度加大的压力。

上周一市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，目的是“为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营”，并“禁止经营者达成、实施垄断协议“。

“现在出台平台经济反垄断是不是不鼓励创新？其实恰恰相反，因为在形成平台经济之前，创新力是很足的，但一旦形成了平台经济，在相关市场具有了垄断地位之后，反而是阻碍创新的，”中国官方智库--社科院经济研究所所长黄群慧日前在国新办吹风会上称。

他指出，往往是特别大的平台，一旦有小公司有了颠覆性的创新，会影响大公司现有的商业模式的时候，大平台会出重资来收购小公司，但收购了不是要用、而是封存起来，保护自己固有的商业模式，这已经阻碍了创新。

他还称，关于平台经济领域的反垄断其实已经讨论很长时间，现在也确确实实到了需要解决这个问题的时候，“并没有和其他巧合，和其他事件并没有必然联系”。

“平台经济反垄断有两个目标，一保持公平竞争，保证消费者利益，二是激励创新，”黄群慧称。

反不正当竞争联席会议成员单位包括市场监管总局、工信部、公安部、央行、银保监会、证监会等17个部门，办公室设在市场监管总局。

联席会议成员名单中的召集人是市场监管总局局长张工，成员包括央行副行长刘国强等。

也是在上周，在“双11”消费节拉开序幕前夕，中国监管层召开了规范线上经济秩序行政指导会，京东、阿里巴巴、腾讯0700.HK等27家主要互联网平台企业代表系数与会，会议要求各平台企业要切实落实主体责任，增强守正创新意识，“平台不是反垄断的法外之地，也不是孕育不正当竞争的温床”。

国务院办公厅上周二还印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》，计划要在2020年底前制定出台引导平台经济有序竞争的有关文件，并拟明年出台新产业新业态包容审慎监管指导意见，探索“沙盒监管”等试点。