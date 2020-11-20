中国年轻智能手机品牌真我跻身全球七强

中国年轻的智能手机品牌真我（Realme）由于其在新兴市场的拓展，大流行病期间录得销售猛增。现在该公司把目光投向了拉丁美洲，计划与三星、华为等重量级企业竞争。

据彭博社报道，总部位于深圳的真我在哥伦比亚的销售经理巴里奥斯（Cristian Barrios）说，这家成立仅两年的公司正在哥伦比亚开展业务，以其价格相对便宜、配置齐全的系列产品，瞄准年轻客户。

虽然真我最初在通过MercadoLibre、Falabella.com等电商平台销售，但真我预计最终将开设自己的门店，雇用多达200名员工，目前员工人数约15名。巴里奥说，真我最早明年可能将拓展至巴西、墨西哥、秘鲁和智利。

巴里奥斯在电话采访中说：“我们在汲取公司在其他新兴市场获得极大成功的经验，将其带入拉丁美洲”。

科技研究公司Counterpoint数据显示，真我第三季度的销售同比增长45%。真我在亚洲发展中国家的影响力不断扩大，提振了整体销售，截至该季度末，真我已成为全球第七大智能手机品牌。

进军拉美，真我将不得不与占据主导地位的三星电子、华为的手机竞争。但巴里奥斯说，受大流行病的影响，年轻人愿意支出的金额受限，这为真我手机提供了一个开放的机遇。真我手机起价约135美元。预计此次大流行病将使拉美地区陷入至少是一个世纪以来最严重的经济萎缩。

巴里奥斯说：“由于新冠疫情的影响，拉丁美洲面临很多挑战，但我们在这里也看到了很多机遇。”