IMF料中国人均GDP2025年将赶超56个国家

国际货币基金组织(IMF)预计，在截至2025年的25年间，随着经济的蓬勃发展，中国的人均GDP将赶超全球56个国家。根据彭博对上个月IMF世界经济展望的数据分析，届时中国的人均收入将在全球排名第70位，接近全球最富裕的三分之一国家之列。

据彭博社报道，到2025年，中国经过购买力调整的人均GDP预计将相当于25307美元（34028.3新元）。这将超过百年前位列最富裕国家但如今深陷债务和货币危机的阿根廷。以2001年创造了金砖国家一词闻名的原高盛公司全球经济研究主管奥尼尔说，到2030年代，金砖国家的“总体规模可能会比七国集团还大”。他说：“这几乎完全是因为中国，在较小程度上是因为印度。”

数据中还有许多更引人注目的发现，显示出各国取得的巨大飞跃，尤其是东欧和亚洲国家。总体而言，亚洲发展中国家在此期间的人均GDP将增长六倍。相比之下，拉丁美洲和加勒比海地区、中东和中亚的收入增长甚至达不到一倍。

在七国集团经济体中，到2025年，人均GDP预计将从31471美元升至64582美元。预计意大利将是唯一排名会急剧下滑的成员国，从第21位下降到第35位。

美国基本上保住了在全球的地位。该国2000年排名第11位，人均GDP为36318美元，有望升至第九位。但其邻国表现就要逊色一些。加拿大预计将下降六位至第24位，墨西哥成为这一时期最大的输家之一，到2025年排名将下降26位至第77位。

生活水平提升最明显的是亚洲。从2000年到2006年，中国的人均GDP大约翻了一倍，到2013年又翻了一倍，预计到2024年还会再翻一倍，使得25年间的年化增长率达到9.1%。澳门和新加坡有望跻身全球前三，加入卢森堡的行列。新加坡的人均GDP在2006年超过美国，据IMF预测，到2025年将达到115445美元。

在2020年的冠病之年，IMF预计全球最大的50个经济体中只有四个能实现人均GDP的增长，即越南、台湾、埃及和中国大陆。

其他大多数经济体预计也都会快速反弹。据预测，冠病死亡人数最多的五个国家，美国、巴西、印度、墨西哥和英国，都将强劲反弹。不过，他们在疫情期间的损失要超过中国。

IHS Markit经济学家威廉姆森（Chris Williamson）说：“中国公司不仅在夺回疫情造成的损失方面取得了迄今最大的成功，而且有望最快实现全面复苏，美国公司紧随其后。”