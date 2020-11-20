学生123页材料举报教授学术不端 天津大学解雇涉事教授

中国天津大学一名学生用123页材料实名举报该校化工学院教授张裕卿，天津大学19日在其官网通报，经查认定张裕卿学术不端行为属实，学校已解除与张裕卿的聘用合同。

“天津大学一名教授被实名据报学术作假”以及相关话题今日（20日）登上微博热搜榜，截止发稿获得9331万阅读量，不少网友留言说，大致看完123页的文章后，认为涉事教授被“捶死”，想翻案几乎不可能，不少网友对中国的科研和学术圈发出质疑，认为应该严肃整治学术圈。另有网友认为学校解除聘用合同的做法不足以惩治涉事教授，事件还涉及所有在涉事教授下毕业的研究生。

据澎湃新闻报道，天津大学通报，经调查组初步查证，认定张裕卿学术不端行为属实。张裕卿承认其本人有学术不端行为，并愿意承担全部责任。目前，天津大学已解除与张裕卿的聘用合同。其他相关问题正在进一步调查。

实名举报材料显示，原天津大学化工专业一名硕士研究生实名举报该校化工学院教授张裕卿，举报后者在2011年到2020年间，所做的实验、发表的论文多次造假，并多次帮助其女儿发表论文等。

在举报材料中，举报人举例称，在天津市某项科研项目的中期考核时，张裕卿“不仅使用造假的实验记录，造假的实验数据，还用和这个项目无关的文章来骗考核人”“张裕卿当着我们学生的面拿出一大瓶购买的二氧化硅粒子说是我们自己合成的多功能新型粒子，指着我们实验室十几年前的大的不锈钢装置说就是用这个给他们做的铸膜液。”

此外，举报材料中还列举了张裕卿多次把其研究生的实验成果、论文内容，稍作修改，署上其女儿的名字发表出来，甚至在其女儿还上高中时，以“女儿参与修改了论文”为由，在其研究生的论文中署上其女儿的名字。