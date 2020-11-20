中国大陆大规模采购俄制直升机 以应对台海和中印局势

在台海局势紧张，中印边界对峙升级之际，中国大陆大规模从俄罗斯采购直升机。这些直升机被认为可以在台湾海峡、青藏高原和南中国海等地区派上用场。中国大陆已成为相关型号俄罗斯直升机的最大海外用户。

据美国之音报道，俄罗斯关键国有军工企业，俄罗斯技术集团10月下旬发表的年度报告说，中国大陆去年与俄罗斯签署合同，总共采购了高达121架运输和攻击运输直升机。俄罗斯主要大报“公报”认为，相关直升机交易的总金额能超过20亿美元（26.88亿新元），这也是苏-35战机和S-400防空导弹之后，近年来俄罗斯与中国大陆最大的一笔军火交易。

俄罗斯技术集团旗下企业包括控制武器出口业务的俄罗斯武器出口公司，以及垄断直升机领域的俄罗斯直升机公司。中国大陆所采购的这121架直升机包括：68架米-171和改进型的米-171E直升机；18架能够挂载武器，可执行对地攻击任务的米-171SH攻击运输直升机。这批86架直升机均采用乌克兰西奇飞机发动机厂所生产的TV3-117式引擎。

此外，中国大陆还采购了21架安萨特式轻型运输直升机。另外特别有14架米-171直升机使用科里莫夫设计局研制的VK-2500引擎。

美国之音指，这笔直升机交易中，14架米-171直升机因为使用俄罗斯的VK-2500引擎，更能在中印边界对峙前线，或是台湾海峡和南中国海地区派上用场。

圣彼得堡的科里莫夫设计局多年前开发VK-2500引擎时，除了有意取代乌克兰西奇发动机厂的TV3-117引擎外，在对外推销这种引擎时所宣传的一个主要卖点就是，搭载VK-2500引擎的直升机尤其能有效地既在高原和高山低温环境下，同时也能在炎热气候中使用。

与中国大陆在南中国海拥有领土纠纷的越南同样装备有米-8，米-17，以及专门在海上使用的卡-32直升机。在越南2018出口展览会上，正是由于VK-2500引擎的诸多优势。

俄罗斯航空分析人士西敏斯基认为，在俄罗斯与中国大陆的一些飞机合作项目中，俄罗斯较难能拿出有吸引力，让中国大陆特别感兴趣的方案。但直升机却是例外，这可能同苏联解体后，飞机制造和研制领域受打击大，而直升机领域所受波及相对较少有关。

他认为，俄罗斯因此特别看好中国大陆的直升机市场，认为俄罗斯直升机仍然在中国大陆有很强的竞争能力。