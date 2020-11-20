中国LPR连续七月持稳 央行或逐步撤回宽松政策

中国11月贷款市场报价利率（LPR）继续持稳，显示经济稳步回升背景下，中国央行货币政策进一步宽松的空间已有限，甚至有分析师开始警示未来利率存在小幅上行的概率。

据彭博社报道，中国全国银行间同业拆借中心公告显示，11月20日1年期LPR为3.85%，五年期以上LPR为4.65%。这意味着，LPR在4月份不对称下调后，至今已经连续七个月不变。

法国巴黎银行外汇和本地市场策略主管季天鹤认为，经济回升势头尚可，中国央行可能在考虑逐步撤回年初的宽松措施，为将来再次应对经济下行储备政策空间，未来小幅上调LPR的概率在提升。

早些时候公布的10月经济数据显示中国经济复苏动能仍强，工业、消费和固定资产投资均保持同比增长势头，出口也在加速改善。中国央行本周一对本月到期的MLF延续超额续作，但仅净投放2000亿元（人民币，下同，408.47亿新元），本周又通过逆回购合计净回笼2500亿元，叠加四季度资金面紧张情况频发，货币政策宽松预期已经降温。

季天鹤并提醒称，市场需要逐步考虑在未来若干个月里可能会出现如一年LPR小幅上行5个基点，而五年期暂时不动的组合，这种组合对实体投资和楼市影响可控，但是能释放出明显的政策信号。