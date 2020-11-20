网易游戏收入连续十个季度破百亿人民币

网易11月19日晚公布了截至9月30日止的2020年第三季度财报，该季度实现营业收入同比增长27.5%，至186.58亿元（人民币，下同，38.11亿新元）；归属于公司股东持续经营的净利润为29.98亿元，同比下滑27.48%。

据第一财经报道，利润下滑的主要原因在于，公司提高了营销费用的投放力度，该季度营销费用为34.43亿元，相较于上年同期的16.20亿元增长1.125倍，环比上季度的23.21亿元增长48.34%，主要由于有道及在线游戏服务市场推广费增加，以及人工成本和研发投入的增加。

这已经是网易游戏连续十个季度收入破百亿。在传统的游戏板块，今年三季度，网易在在中国市场推出了《阴阳师：妖怪屋》、《实况球会经理》、《猎手之王》和《时空中的绘旅人》等；以及在海外市场推出了《星战前夜：无烬星河》和《漫威对决》等。

新游戏的助推下，今年三季度，网易在线游戏实现营业收入138.62亿元，同比增长20.17%，仍是网易的营收大头，占当季总体营业收入的比例为74%；毛利率为63.6%，与上季度的63.8%基本持平。

除了游戏，网易有道的营业收入实现了上市以来最快增速。今年三季度，网易有道实现营业收入为8.96亿元，同比增长158.96%。其中，由在线课程和智能硬件为主要构成的学习服务和产品净收入达7.6亿元，同比增长239.1%。

此外，包括网易云音乐、网易严选、网易传媒等创新业务板块实现营业收入为39亿元，同比增长41.56%；毛利率为16.8%，与上季度18.5%略有下降。