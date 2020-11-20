中国500个边防哨所连通电网 战备水平再提升

中国500多个边防连队哨所连通大电网，稳定的电力供应得到保障，官媒评论说，这标志着中国边海防部队战备训练水平和保障能力得到进一步提升。

据《解放军报》报道，记者从军委后勤保障部获得上述信息。《北京青年报》旗下公号“政知见”对此发文说，自2016年中共军改新组建军委后勤保障部、成立联勤保障中心后，解放军的餐饮、被装等后勤保障方式相继改革。如今，这种变革延伸至军需能源领域，覆盖解放军士兵的衣食住行。

在连通电网前，中国一些位于边疆地区的哨所，因未能接入电网，士兵用电只能依靠柴油发电机自发电。而自发电负荷有限、只能固定时间供电、大雪封山季发电用油供应难、大功率用电设备不能正常使用，成为很多边防部队的难题。

中共军委后勤保障部同中国国家能源局2016年底，联合启动边防部队电网建设。两部门2017年1月组织边防部队电网建设任务部署会，标志这一工程全面启动。

《北青报》指出，边防哨所后勤补给的变化有着多重含义。其一，电力做为军需能源的一种，不单是关乎士兵生活，同样也是军事设施、装备不可或缺的能源。其二，电网连通后改变以往边防部队依靠自发电的情况，减轻了后勤保障负担。其三，电力的稳定输送，改善了后勤条件。此外，电力的稳定输送不仅解决了后勤难题，对于解放军管边控边的战力同样有所提升。

