大陆学者谈台独份子清单：通缉将终生追随

中国大陆学者认为，任何人一旦被列入台独顽固份子清单，执法机关有可能发出通缉令，并强调通缉将追随其终生。

海峡两岸关系法学研究会秘书长尹宝虎今天（20日）在《人民日报海外版》撰文，清单一旦出台，列入清单的人士将很有可能进入大陆刑事司法程序，成为分裂国家罪行的嫌疑犯。

尹宝虎提到，国家和司法机关将采取一切必要措施，包括通缉、限制出入境、财产查封和扣押冻结，以及对于潜逃境外的嫌疑犯实施引渡、遣返等国际刑事司法协助方式，促使将嫌犯缉拿归案，绳之以法。

尹宝虎认为，这项清单必定会打碎境内外敌对势力“以台制华”、“渐进台独”的“春秋大梦”。

香港亲北京媒体《大公报》上周日（15日）引述“权威渠道”披露，为了有力打击台独势力，大陆有关方面正在研究制定台独“顽固份子”清单，对这些顽固份子采取严厉制裁等措施，包括依据《反分裂国家法》及《刑法》、《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款绳之以法，终身追责。

这项清单针对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固份子”，及其金主等主要支持者。

报道也称，针对台独势力的“频频冒险挑衅”，大陆方面正在祭出不同类型的惩戒措施，拿出相应工具，给台独分裂势力“迎头痛击”。