中国财长：中国已向23国缓债21亿美元

“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等议题即将在11月21日至22日在G20领导人峰会上提交，中国财政部长刘昆说，中国是G20成员中落实缓债金额最多的国家，将继续通过G20参与多边债务协调。

据中新社报道，刘昆接受采访时谈及“暂缓最贫困国家债务偿付的倡议”时介绍，中国是G20成员中落实缓债金额最多的国家，中国已经落实符合倡议要求的缓债申请，缓债金额达13.53亿美元，23个国家从中受益。中国国家开发银行作为商业债权人，响应缓债倡议，截至9月末与有关受惠国家签订协议的缓债金额达到7.48亿美元。

G20财长和央行行长会议4月15日通过了“暂缓最贫困国家债务偿付的倡议”。

刘昆说，G20缓债倡议主要是解决最贫困国家面临的短期流动性问题。随着疫情持续蔓延，全球经济陷入衰退，许多最贫困国家由流动性困难演变为偿付危机的可能性大增。G20在缓债倡议基础上，提出了延长缓债期限和后续债务处理的建议，加大对最贫困国家的支持和帮助。

刘昆强调，中方将继续通过G20渠道，围绕解决最贫困国家债务脆弱性问题。中国还将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺；以多种方式优先向发展中国家提供疫苗等。

刘昆还表示，当前，最贫困国家的债务结构中，世界银行等多边债权人是最主要债权人。根据世界银行2021年《国际债务统计报告》，在缓债倡议受惠国公共债务和公共担保债务总量中，多边债权人占比接近一半。中方始终呼吁多边债权人在向符合缓债资格的国家提供净资金流入的同时，尽快采取合适的减缓债行动。

他指出，特别是世界银行作为主要多边债权方，应积极参与减缓债，探索各种可行方式，为减轻最贫困国家债务负担提供更多支持。如果世行通过设立多边减缓债基金方式参与减缓债，中方愿积极考虑提供捐款，帮助有关国家减轻债务负担。

G2021日至22日将举行领导人峰会，G20“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”及《缓债倡议后续债务处理共同框架》将作为财金渠道重要成果提交领导人峰会。这是G20历史上首次各方共同参与的多边债务处理。